Selena Gomez: Así fue su trayectoria en la serie infantil “Barney y sus amigos”

Selena Gómez es una de las estrellas pop más exitosas de los últimos años. Tras estar ausente algunos años de la escena musical, regresó con dos nuevos temas con los que viene rompiendo récords en vistas en las principales plataformas de audio y video.

La celebridad estadounidense volvió a los escenarios con dos nuevos temas: Lose You To Love Me" y “Look At Her Now”. El primero fue tendencia en las redes sociales, pues muchos usuarios aseguran está dedicado a su expareja, el cantante Justin Bieber.

A pesar de ello, Selena Gómez continúa con su carrera artística evitando confrontaciones con los medios. Su talento y carisma es su principal fortaleza para que se robe el corazón de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Selena Gomez y sus inicios en Barney

Sin embargo, antes de alcanzar fama, la cantante fue parte del elenco del conocido programa infantil “Barney y sus amigos”. La actriz apareció entre el 2002 y 2004 con el papel de Gianna.

Junto a ella, la acompañaban Demi Lovato, durante la emisión de dichos capítulos. Años más tarde, la expareja de Justin Bieber se integraría a Disney Channel, lugar donde muchas estrellas actuales también formaron parte.

Selena Gomez.

Por su gran popularidad, Selena Gomez es considerada una de las personas más influyentes entre los jóvenes. Aunque estuvo 3 años en la popular serie infantil, pocos la conocen en esa faceta y más por su integración en en canal de Disney.

Selena Gomez: Inicios en la música

En el año 2006, Selena Gomez inicia su carrera como cantante, interpretando el tema principal del cortometraje Brain Zapped. Dos años después, cierra un contrato con Hollywood Records, donde realiza donde realiza diversos trabajos para Disney Channel.

Desde ese momento, sus interpretaciones estuvieron en varios programas de la casa productora. Allí también compartió voces con Demi Lovato y los Jonas Brothers.