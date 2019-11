Santi Lesmes regresa al reality de Gisela Valcárcel y se enfrenta a Tilsa Lozano

Santi Lesmes volvió a aparecer como jurado en el reality de Gisela Valcárcel, “El dúo perfecto”. El español estuvo involucrados en polémicos escándalos con Susan Ochoa, Magaly Medina, y hasta con la misma Tilsa Lozano.

La modelo, quien es jurado de esta edición, se mostró en desacuerdo con el ingreso de Santi Lesmes al set de televisión. Fue evidente el rechazo que todas sus compañeras Morella Petrozi, Michelle Alexander y Isabel Iñigo le dieron la espalda al crítico español.

“Yo no entiendo si esto es una broma, si no quieren que trabaje más en este programa. ¿Yo me merezco esto Gisela, en mi cumpleaños?”, reclamó Tilsa Lozano.

Sin embargo, Santi Lesmes arremetió con un duro comentario a las calificadoras. “Los males son necesarios. Decía Tilsa que no sabía si era justo que yo esté acá, a lo mejor el jurado debería preguntarles a los inetgrantes del “Dúo Perfecto”, las pobres devoluciones que les dan”, expresó el presentador español.

Luego Gisela Valcárcel lo defendió de las críticas. “Santi Lesmes está aquí porque es productor de teatro, confiamos en el buen juicio, aunque me da tanta pena el puntaje”, mencionó.