Pantera’ Zegarra afirma que sufrió discriminación: “Solo buscaban gente blanca y bonita”

El conocido boxeador peruano David ‘Pantera’ Zegarra fue el más reciente invitado al temido sillón rojo de “El valor de la verdad”. Él contó detalles poco conocidos de su vida, pero sorprendió cuando reveló que fue víctima de discriminación cuando buscaba trabajo en un conocido programa de televisión.

‘Pantera’ Zegarra, como todo el mundo lo conoce, es un chico que, con el paso de los años, se ha ganado un espacio en el mundo del espectáculo y deporte local. Sin embargo, esto no ha impedido que pasara una amarga experiencia por su color de piel.

David 'Pantera Zegarra' contó su amarga experiencia tras ser víctima de discriminación.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, el boxeador confesó que, cuando salió de “Combate”, fue a buscar trabajo en la competencia directa, pero lo vetaron por no ser blanco.

“¿Te vetaron de un reality por ser negro?”, fue la pregunta número seis que le lanzó el conductor de Latina.

“Del deporte no se puede vivir y con los 'realitys’ he podido mantener a mi familia. El ‘reality’ me ayudó mucho. Cuando me botaron del programa (Combate) por las tonterías que cometí, toqué varias puertas. Cuando busqué trabajo en otros canales, los productores me decían que solo buscaban gente blanca y bonita”, comentó la ‘Pantera’ Zegarra.

“Vayamos a la historia de ese programa. ¿Cuándo ha pasado un artista, un deportista negro por ese programa? No hay”, agregó.

Aunque no dijo el nombre del espacio, muchos señalaron que se trató de “Esto es guerra”, ya que esa producción de América Televisión fue rival por varios años del reality de ATV.

David 'Pantera' Zegarra ha ganado varios premios como boxeador.

David Zegarra contó que también es mirado con mala cara en lugares públicos por su color de piel.

Confesó que ingresó al mundo de la televisión porque tenía que mantener a su familia.

“Hasta el día de hoy ha pasado que estoy corriendo hacia mi carro y una señora esconde la cartera porque piensa ‘este quiere robar’. Hasta el día de hoy porque no todo el Perú me conoce”, mencionó el destacado deportista nacional en “El valor de la verdad”.