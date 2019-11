MTV EMA’s 2019: MTV Polonia confunde NCT 127 con BTS [VIDEO]

La esperada presentación del grupo Kpop NCT 127 en los MTV Europe Music Awards 2019, se vio empañada por un error cometido de MTV en una de sus cuentas oficiales en Instagram.

MTV Polonia compartió en sus stories varias instantáneas del desfile del grupo coreano de K-pop en la alfombra roja, minutos previos a su actuación en el escenario.

No obstante, al etiquetar a la agrupación cometió el error de confundirlos con otra boyband coreana presente en el evento, BTS, quienes se encuentran nominados a las categorías “Mejor actuación en vivo”, “Mejor fans” (su fandom ARMY es considerado el más grande a nivel mundial), y “Mejor colaboración” por su tema “Boy With Luv” junto a la cantante Halsey.

El error no pasó desapercibido y en redes sociales los miembros del fandom de NCT 127 –llamados NCTzen- hicieron sentir su molestia. Esto provocó que MTV Polonia eliminará rápidamente la imagen y publicará otras con la etiqueta correcta.

NCT 127: ¿Johnny coquetea con presentadora?

En Twitter se viene viralizando un extracto de la entrevista de NCT 127 con la presentadora de MTV, Harriet Rose.

Durante el diálogo, la conductora le pregunta a Johnny por la presentación que tienen preparada y este le contesta: “Te llevaremos al cielo” (we’re going to take you to heaven).

Ante la sorpresa, Mark interviene acotando: “Literalmente”. Esto en referencia a la canción que la boyband interpretó en el escenario “Highway to Heaven”.

Esto motivo a una serie de tweets de NCTzens preguntándose si Mark estaba coqueteando con Harriet Rose.

Finalmente, la presentación de NCT 127 se ha convertido tendencia mundial Twitter, recordando que los miembros del fandom crearon dos hashtags especiales para compartir los momentos del grupo en los MTV EMA 2019.

Mientras NCT 127 se presentaba en el escenario el hasthag #NCT127EMAs se posicionaba en los primeros lugares de diferentes países.

NCT 127