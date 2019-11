Olenka Zimmermann sobre el nuevo “Al sexto día”: “Se ha deshumanizado”

La conductora de televisión Olenka Zimmermann se refirió con duras palabras a la nueva propuesta que presenta el programa “Al sexto día”, que estuvo a cargo suyo por nueve años y que ahora tiene como conductora a Mónica Cabrejos.

Según comentó la exmodelo, el espacio televisivo de Panamericana TV se ha deshumanizado, por lo que ya no le llama la atención en absoluto.

“Al principio veía las fotos de Instagram, porque no veo mucha televisión. Y lo poco que he visto ha sido a través de las redes sociales, pues no soy muy partidaria a ese tipo de programas, siento que se ha deshumanizado, no entiendo ni de qué va. Ya no me causa ningún interés verlo”, señaló en una entrevista para el diario El Comercio.

Olenka Zimmermann estrenará nuevo programa

Por otro lado, anunció que dentro de poco volverá a la televisión con un nuevo programa que se transmitirá por la señal de Willax TV.

“Regreso a la televisión a fines de noviembre, con ‘Conexión Dominical’, un magacín familiar que saldrá todos los domingos, un poco antes del mediodía, por Willax TV”, precisó Olenka Zimmermann.

Olenka Zimmermann anuncia nuevo programa de televisión

Con respecto al contenido que tendrá su nuevo espacio, explicó que, a diferencia de “Al sexto día” con Mónica Cabrejos, este será más suave, puesto que se emitirá en un horario familiar.

“Va a ser totalmente distinto, con temas diferentes, más amables, más light, para que pueda verlo toda la familia. Como saldrá en un horario familiar, el humor que emplearemos no será tan negro y los enfoques no tan picantes”, precisó.

Olenka Zimmermann también habló sobre la demanda que presentó contra Panamericana TV tras haber sido retirada de la conducción de “Al sexto día”.

“Se zurró en mi contrato que culminaba en diciembre de este año, y me dejó en la calle de la forma más descarada. En esta nueva etapa, en Willax TV, las cosas serán diferentes porque es un medio de comunicación que te deja trabajar en equipo. La idea es ofrecer un buen contenido para que el público se enganche poco a poco. Estoy feliz”, enfatizó la animadora.