Magaly Medina tilda de “Vulgar y sin clase” a Mirella Paz tras ser llamada “vieja payasa”

Magaly Medina volvió a dirigir todos sus dardos hacia la exconductora Mirella Paz, quien tildó a la popular ‘Urraca’ de “Vieja payasa” por burlarse de su salida del programa “Mujeres al mando”.

La conductora de “Magaly TV la Firme” no pasó por alto los fuertes insultos que recibió por parte de la excandidata al Miss Perú y arremetió contra ella y afirmó que es una mujer “vulgar y sin clase”.

“Tanto le afectó que la sacaran del programa de Latina, tanto así que ha grabado unos videos que no tienen absolutamente nada de glamour...se le salió el barrio a la mujer, ella que era toda modosita que no mataba ni una mosca, que apenas sabía dos palabras porque no sabía más, no tenía vocabulario. Ahora s ele salió todo y se nos presentó como una mujer vulgar y sin clase”, aseguró Magaly en su programa.

Magaly Medina responde insultos de Mirella Paz

Además, afirmó que Mirella Paz “no tenía nada que aportar” a “Mujeres al mando” y se alegró de que alla salido del espacio."Nunca tenía nada que acotar, no tenía ninguna idea absolutamente de lo que pasaba a su alrededor, tanto que era un mueble más de la escenografía", sentenció incómoda la periodista.

Estos comentarios se deben a que Mirella Paz señaló en su cuena de Instagram que no conocía a Magaly Medina y tampoco consume programas de televisión porque prefiere el contenido de Netflix.

“Está bien que no me conozca, debe ser la única que no me conoce. Pero 22 años de carrera mamita, 22 años en televisión ya ¿Cuánto duraste tú? 22 días” respondió la conductora entre risas para luego tildarla de “desubicada”.