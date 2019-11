La modelo Kang In Kyung escandaliza con sus atrevidas fotos

La modelo Kang In Kyung viene cobrando cada vez mayor relevancia en Instagram por sus explicitas fotografías que se encuentran entre la línea de lo erótico y lo pornográfico, según la opinión de los internautas.

En una de sus publicaciones más controvertidas -realizada el 25 de octubre- la modelo asiática aparece de espaldas usando un diminuto traje de baño estampado, mientras cubre parcialmente su rostro con su brazo y lanza una mirada provocativa a sus seguidores.

Kang In Kyung publicó esta fotografía el 25 de octubre del 2019. [FOTO: Instagram]

Kang In Kyung se destaca por ser la una de las primeras modelos coreanas cuya fama proviene directamente de sus publicaciones en Instagram.

La influencer de 22 años apertura su cuenta en la mencionada red social el 22 de setiembre del 2017. Las primeras imágenes que publicaba eran cosplayer con el conocido traje de gimnasia de escuela secundaria.

Kang In Kyung publicó esta fotografía el 4 de diciembre del 2017. [FOTO: Instagram]

Medio año después, elevó la intensidad de su contenido al fotografiarse en una seductora lencería y aparecer cada vez más descubierta, al tiempo que explotaba su imagen inocente.

Kang In Kyung publicó esta fotografía el 12 de febrero del 2018. [FOTO: Instagram]

Ahora, su perfil de Instagram está inundado de fotografías de Kang In Kyung semidesnuda y con mensajes que apuntan al doble sentido, como el de su publicación del 27 de octubre, en la que aparece como una vampira utilizando como leyenda: “Te comeré si no me das dulces”.

La fama adquirida en redes sociales, le ha servido para incursionar en otras facetas. A inicios de octubre anunció su participación en la actualización del juego de estrategia “Revenge of Sultan”, distribuido por Onemt.

Kang In Kyung publicó esta fotografía el 30 de octubre del 2019. [FOTO: Instagram]

Por otro lado, la relevancia que viene cobrando la modelo asiática está generando una serie de críticas negativas entre los internautas, tal como reporta el portal asiático Daily Naver, que hizo una recopilación de furiosos comentarios que dejaron los internautas sobre la modelo.

Kang In Kyung publicó esta fotografía el 29 de octubre del 2019. [FOTO: Instagram]

“¿Hay alguna forma de reportar esto?, ¿Es este un sitio para adultos?, ¿Por qué publicaría algo así en Instagram? Los niños de hoy en día no tienen respeto”.