Demi Lovato: “Estoy cansada de fingir que no soy humana”

Luego de ser hospitalizada por una supuesta sobredosis en julio de 2018, Demi Lovato dio su primera entrevista a más de un año de ausencia en los medios de comunicación y escenarios. En sus primeras declaraciones la cantante aseguró que no valdría la pena vivir sino lo hiciera enfocada en ella misma.

Demi Lovato habló el Teen Vogue Summit, que se llevó a cabo el pasado sábado 2 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, en la cual narró su experiencia tras haber pasado por su periodo de hospitalización.

Demi Lovato en vivo

“La vida no vale la pena vivir a menos que la estés viviendo por ti mismo. Si está haciendo cosas por otras personas, no va a funcionar. No cambiaría la dirección de mi vida por nada. Nunca me arrepentiría de nada. Amo a la persona que soy hoy”, aseguró Demi Lovato, hoy de 27 años.

The Hollywood Reporter reveló que Demi Lovato habló de uno de sus mayores problemas siendo una figura pública, y es el hecho de saber manejar las críticas de la mejor manera y con actitud madura.

Demi Lovato fue internada en julio de 2018

“Lo que mucha gente no se da cuenta es que en realidad soy una persona extremadamente sensible... soy humana, así que sean amables conmigo. Estoy tan cansada de fingir que no soy humana. Es algo que ya no haré. Cuando dicen cosas, me afecta. Soy humano, intento no mirar, pero lo veo”, confesó Demi Lovato.

Por otro lado, ha asegurado que hoy se acepta mucho más como es en todo sentido, destacando que su primer paso fue la forma de su cuerpo: “Escuchamos término ‘positividad corporal’ todo el tiempo, pero para ser honesto, no siempre me siento positiva respecto a mi cuerpo. A veces me miro en el espejo y digo ‘no me gusta lo que veo’. Pero en esos momentos no me siento allí y me detengo en eso. Tampoco me siento a mí misma”.

Se presume sufrió una sobredosis, aunque la razón no está del todo clara

Pero agregó: “No tengo que mentirme a mí misma y decirme que tengo este cuerpo increíble... Solo quiero que la gente recuerde que soy cantante".

Vale recordar que en julio de 2018 la cantante fue trasladada al hospital de Los Ángeles luego que sus amigos se comunicaran al 911 por una supuesta sobredosis de drogas. Hoy, Demi Lovato reflexiona y asegura haber aprendido las lecciones del pasado.

Demi Lovato reconoció tener problemas con la aceptación de su cuerpo

“Es importante recordar que esta vez soy muy cautelosa al volver a saltar las cosas. Realmente he decidido tomarme mi tiempo con las cosas, así que cuando sea el momento adecuado para lanzar nueva música, lo pondré a la venta. Me muero por lanzar nueva música”, sentenció Demi Lovato.