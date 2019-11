Shahrukh Khan y la trágica historia de la muerte de sus padres

¡Conmovió a sus fans! Shah Rukh Khan, una de las estrellas más deseadas de Bollywood, sorprendió a David Letterman durante la entrevista en su programa “My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” (Mi próximo invitado no necesita presentación), que se trasmite a través del streaming Netflix, al revelar el trágico episodio que marcó su vida: la muerte de sus padres.

El conocido presentador estadounidense quedó estupefacto con las revelaciones que realizó el actor hindú sobre su vida. Durante el show, el aclamado y talentoso intérprete indio fue aplaudido por el respetable cada vez que contaba un hecho u anécdota personal.

Al percatarse de la ovación del público, David Letterman admitió que ese tipo de reacción ha sido la más destacada que ha tenido de la asistencia durante su programa en Netflix.

Durante la entrevista, Shah Rukh Khan contó distintos temas: desde sus primeros años de vida en Delhi, la forma con la que convive con la fama, cómo conoció el amor de su vida- Gauri Khan- hasta se animó a hablar de política.

No obstante, hay un tema que le caló bastante en su vida personal y que sorprendió no solo al presentador, sino que también al público, quien se quedó en silencio mientras el actor narraba el suceso.

Shah Rukh Khan, quien nació en Delhi, ciudad ubicada al norte de India, confesó que en un inicio no entendía por qué su madre le entregó con su abuela en adopción. “Me adoptaron durante cinco años. No fue un proceso legal ni religioso. Fue por pura bondad de mi mamá, porque su madre nunca tuvo hijos varones”, reveló.

El actor hindú vivió con su abuela en Bangalore, territorio ubicado al sur de India. La estrella de Bollywood vivió con sus ascendentes cinco años en ese lugar; sin embargo, su madre lo “recuperó” y se lo llevó de retorno a casa porque lo extrañaba mucho.

Shah Rukh Khan y la muerte de sus padres que le marcó de por vida

Shah Rukh Khan tenía 15 años cuando sus padres fallecieron. El tema conmovió a David Letterman. De acuerdo con el intérprete indio, su papá falleció producto de un cáncer, y años más tarde, sufrió- una vez más- por el deceso de su madre, quien padeció de una enfermedad similar.

“Fue muy duro, porque mi padre llegó a casa un día y dijo ‘tengo cáncer’, y pensamos que se curaría. Nadie conocía la magnitud del cáncer en ese entonces. Murió a los tres meses", contó la estrella de Bollywood.

“Fue muy triste. Y unos años después, cuando estábamos empezando a superarlo, mi madre murió de una enfermedad similar”, acotó Shah Rukh Khan.