Shahrukh Khan recibe un tierno mensaje de Kajol

Shahrukh Khan celebra sus 54 años de vida el 2 de noviembre, y una de las primeras en felicitarlo fue la actriz Kajol a través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, mi dulce amigo! ¡Muchas sonrisas como esta! Que tengas un maravilloso día”, se lee en el mensaje que acompaña a una fotografía de ambos sonrientes.

Kajol le envió un saludo de cumpleaños a Shah Rukh Khan. [FOTO: Captura Instagram]

La relación entre SRK y Kajol es muy cercana (incluso sus seguidores especulan que podría haber romance secreto entre ambos) debido a la excelente química que presentan en sus películas.

La más exitosa de ellas es la comedia romántica ‘Dulhania Dulhania Lejayeng’, que marcó los años 90 y le dio un nuevo significado al amor, según la prensa especializada.

La fascinación que despertó la cinta protagonizada por Kajol y Shah Rukh Khan hace que aún se mantenga en cartelera en algunos cines de la India, a pesar de haber sido estrenada hace más de 20 años.

¿Kajol y Shahrukh Khan algo más que amistad?

Conocidos como una de las parejas con mejor química en la industria de Bollywood, ambos actores han intentado explicar en diferentes situaciones el porqué de esto.

Para Kajol la razón sería porque SRK estuvo con ella durante un oscuro pasaje de su vida.

“Hay cierta historia y consuelo cuando alguien te ha visto en tu peor momento y todavía está de acuerdo con eso y te trata normalmente", declaró la actriz en una entrevista en 2017.

Por su parte, el actor dejó entrever en 2015, que posiblemente si hubo ‘algo’ entre ellos que haría que su relación se viera tan real en la pantalla.

“Hay escenas en “Dilwale” que no habrían funcionado si no hubiera una historia de ‘Kajol y Shah Rukh juntos’”, declaró durante una rueda de prensa de su nueva película juntos.

Ajay Devgn le envía un mensaje a Shahrukh Khan

De forma sorpresiva el esposo de Kajol, el actor Ajay Devgn se sumó a los saludos de cumpleaños para SRK a través de un escueto mensaje en Twitter.

“Te deseo un año maravilloso por delante", se puede leer en su tweet publicado el 2 de noviembre.

El esposo de Kajol también le envió un saludo a SRK. [FOTO: Captura Twitter]

Rápidamente esto sirvió para que los internautas dejaran comentarios maliciosos contra el actor.

“Kajol deja de tuitear desde la cuenta de tu esposo”, “Creo que Kajol está usando su cuenta señor”, “Kajol definitivamente ha hackeado esta cuenta”, se puede leer entre los comentarios.

En Twitter, Ajay Devgn fue 'troleado' por su saludo a SRK. [Foto captura]

La razón de estos sería la conocida enemistad entre ambos actores, algo que la actriz confirmó parcialmente en una entrevista

“Si dos personas no son amigos, eso no significa que sean enemigos. He dicho esto también antes. El hecho de que no se diviertan juntos y que no los veas haciendo selfies, eso no significa que se odien o se hablen mal. Sí, Shah Rukh es mi amigo y yo tengo He dejado muy claro que mis amigos son míos y nunca le he impuesto mis amistades a Ajay y él tampoco lo ha hecho”, declaró Kajol en una entrevista para India Today en 2017.