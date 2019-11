¿Por qué no funcionó la relación de Selena Gomez y Taylor Lautner?

Selena Gomez y Taylor Lautner iniciaron una relación en el 2010. La pareja de famosos fue captada, en varias ocasiones, por los paparazzis en la vía pública. Estuvieron juntos mientras ambos grababan en Vancuver.

Selena Gomez y su expareja Justin Bieber tuvieron una relación tormentosa, por lo que se separaban cada cierto tiempo. Allí ella aprovechó para darle una oportunidad al lobo de la cinta ‘Crepúsculo’.

Sin embargo, el romance con Taylor Lautner llegó a su fin en pocas semanas. Según la propia cantante de pop, la prensa de espectáculos y los paparazzis acabaron con el romance.

Taylor Lautner

Selena Gomez conoció al famoso actor en el hotel donde se hospedaba junto a Kristen Stewart, allí inició el primer contacto y empezaron a conocerse.

“Él es tan dulce. Taylor me ha hecho tan feliz. No supe que podría ser tan feliz. Probablemente me han visto en las fotos cuando estoy con él; llevo una gran sonrisa”, declaró.

Selena Gomez

“Salíamos a almorzar y cenar, pero sabía que él tenía paparazzi siguiéndolo y yo tenía paparazzi siguiéndome. Así que, literalmente, solo queríamos pasar el rato, ir a los bolos y esas cosas, y creo que fue un poco demasiado lejos. La gente se estaba volviendo un poco loca por nosotros ", contó la cantante en una entrevista para Seventeen.

Selena Gomez

¿Selena Gomez regresó con su ex Samuel Krost?

Tras el lanzamiento de sus dos nuevos temas, Selena Gomez continúa dando qué hablar. Esta vez, fue vinculada con quien fue su pareja en el 2016, Samuel Krost. Se trata de un ejecutivo de ventas y merchandising de la industria de la moda, que no goza de fama pero que sí conquistó el corazón de la cantante por un tiempo.

Esta es la foto que hizo estallar todas las alarmas:

Sin embargo, Selena Gomez terminó por negar los rumores. “No estoy saliendo con nadie. Llevo soltera dos años. Será lo que Dios quiera, no lo que quiera yo”, escribió en Instagram.