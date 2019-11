Salma Hayek se convierte en bruja y lanza “hechizo” contra Donald Trump

Salma Hayek aprovechó las festividades por Halloween para enviar un contundente mensaje a través de Instagram al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La actriz mexicana tiene muy presente la decisión del mandatario republicano, quien mandó a construir un muro para dividir al país del norte con tierras aztecas y así evitar, según él, que sigan ingresando indocumentados.

Salma Hayek es una actriz mexicana de 53 años.

Es así que Salma Hayek no tuvo mejor idea que dedicarle un mensaje a Donald Trump. Aunque no lo nombró directamente, seguidores y diversos portales internacionales dieron por hecho que se trataba del estadounidense.

“Este Halloween quiero poner un hechizo de empatía en vez de odio. Esto incluye cualquier cabeza de calabaza que quiera construir un muro”, escribió la esposa del magnate francés François-Henri Pinault.

Salma Hayek se convierte en una sexy bruja y lanza hechizo a Donald Trump.

Además, el mensaje estuvo acompañado de una foto donde la intérprete 53 años se lució como una sexy bruja, sentada sobre una calabaza y con una de sus manos abiertas, dando la sensación de que está lanzando un hechizo.

Ante esto, los seguidores no dejaron pasar por alto la divertida publicación y enviaron sus comentarios.

“¡Me encanta! Hace que Halloween sea atractivo ahora”, “Estoy de acuerdo”, “Tan hermosa, mi admiración y respeto eternos querida Salma”, “Hablando de Trump, no me gusta porque se niega a liberar los nuevos generadores”.

Salma Hayek suele compartir sensuales fotos en Instagram.

No obstante, también aparecieron seguidores que no les agradó para nada el mensaje de Salma.

“No es bueno, Salma, es nuestro presidente. Puede que no nos guste y no dure para siempre, pero debemos tener un poco de respeto. Te amo y adoro, pero también tenemos que mirar los aspectos positivos, no solo los negativos. Además, el presidente mexicano no se relaja en lo que sucede con esas familias junto al muro. Acordemos estar en desacuerdo”, “¿A quién llamas cabeza de calabaza y que quiere construir un muro? Tu post se contradice. No quieres generar odio pero terminas llamando al odio”.

¿Cuántos seguidores tiene Salma Hayek en Instagram?

Salma Hayek y sus seguidores en Instgaram.

La reconocida actriz de Hollywood, Salma Hayek, tiene 12.4 millones de seguidores en su cuenta verificada de Instagram. Ella está casada con el millonario francés François-Henri Pinaul y tiene una hija llamada Valentina Paloma Pinault.