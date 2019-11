¿Rob Kardashian y la mejor amiga de Kylie Jenner están saliendo?

Las cámaras de E! Entertainment captaron a Rob Kardashian saliendo con Stassie Karanikolau en la fiesta de Halloween y cumpleaños de su hermana menor Kendall Jenner en West Hollywood.

El empresario no solo está rehaciendo su vida amorosa, también se dejó ver con un mejor aspecto. Al parecer ha estado en constante entrenamiento y dieta ya que los paparazzi aseguraron que se le veía más delgado.

Una fuente de E! Noticias aseguró lo siguiente: “Está muy concentrado en hacer cambios y mantenerse firme. Ha reducido la comida rápida, también dejó de beber, lo que realmente lo está ayudando”

Rob Kardashian detesta salir en las redes sociales por el hecho de que no le gusta que hablen sobre su privacidad, solo abre Facebook e Instagram para publicar fotos sobre sus hijos o su empresa de ropa.

Sin embargo, el 31 de octubre, mismo día que se celebra Halloween y su hermana Kendall Jenner cumple años, el joven de 32 años fue captado saliendo de una fiesta en la madrugada junto a Stassie Karanikolau.

La mejor amiga de Kylie Jenner tenía puesto un vestido blanco y junto a Rob Kardashian subieron a una camioneta negra. Él usaba una polera naranja y una gorra morada de un equipo de béisbol.

Rob Kardashian y Stassie Karanikolau

Los paparazzi captaron el momento cuando toma de la cintura a Stassie y la abraza ayudándola a subir al carro para ir al club donde Kendall estaba celebrando su cumpleaños y Halloween a la vez.

De acuerdo con Hollywood life, Kylie y Karanikolau han sido amigas desde la infancia y retomaron su amistad luego de que Jordyn Woods traicionara su confianza al involucrarse con Tristan Thompson, la pareja de Khloé Kardashian.

Los medios de espectáculos no descartan que haya una relación entre ellos ya que Rob Kardashian está separado de Blac Chyna desde el 2016. Su ruptura fue tan fuerte que el empresario decidió no salir más en la televisión para no exponerse, esa la razón por la que casi no sale en el reality show “Keeping Up With The Kardashians”.