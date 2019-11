Miley Cyrus estaría esperando un hijo de Liam Hemsworth y familia del actor no lo aceptaría

¿Qué está pasando en la vida de Miley Cyrus? Según algunos rumores que se desataron hace unos días, existiría una poderosa razón que vincularía para siempre a la cantante con su aún esposo Liam Hemsworth.

Resulta que se viene especulando sobre un posible embarazo de la famosa artista y esto habría puesto en alerta a la familia del actor de los "Juegos del hambre”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en diciembre de 2018.

Según algunos rumores, que ha sido rebotado por diversos medios internacionales que siguen de cerca a la expareja, Miley Cyrus tendría tres meses de gestación y, sacando cuentas, el bebé -si es que se confirma el embarazo- sería de Liam Hemsworth.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth cuando eran pareja.

Ante esto, la cuñada del actor, Elsa Pataky, estaría sumamente mortificada, pues teme que Liam, quien actualmente se ha dejado ver en situaciones cariñosas con la actriz Maddison Brown, retome su relación con la cantante para hacerse cargo del bebé y formar una familia. Algunos portales hasta señalan que la española ha calificado de mala influencia a Miley, con quien, hace unos meses, compartieron momentos juntas y lo publicaron en redes.

Pero no solo Elsa Pataky estaría en contra en que la pareja se reconcilie, sino también Chris Hemsworth. El popular ‘Thor’ no le agradaría para nada convertirse en tío, pues no quiere que su hermano menor vuelva a sufrir.

Miley Cyrus y Elsa Pataky cuando eran amigas

¿Por qué Miley Cyrus terminó con Liam Hemsworth?

Según los propios descargos de Miley Cyrus, ambos querían su propio espacio. Además, descartó que haya engañado a Liam Hemsworth. El comunicado llegó luego que se hicieran publicas unas fotos donde ella aparecía besando a la bloguera Kaitlynn Carter, quien, hace poco, se había separado de Brody Jenner, medio hermano de Kylie Jener.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter

¿Qué pasara entre Miley Cyrus y Cody Simpson?

Como se sabe, Miley Cyrus ha iniciado una especie de relación con cantante australiano Cody Simpson. La unión entre ambos ha generado todo tipo de comentarios, pues muchos seguidores de la artista señalan que sus fotos y videos donde aparece con el músico son con la finalidad de sacarle celos a Liam Hemsworth.