Mariella Zanetti se lanza al Congreso: “Me cansé de decir y no hacer”

La exactriz cómica Mariella Zanetti causó gran revuelo al anunciar que postulará al Congreso por el partido político Vamos Perú, con el número 8. Así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un sentido mensaje dirigido a todos los peruanos.

“Quiero postular al congreso ya no quiero ser espectadora, me cansé de decir y no hacer, me cansé de luchar por 15 años contra un poder judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos, me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos”, publicó Zanetti.