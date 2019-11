Maluma sufre al contar cómo superó infidelidad de Natalia Barulich

¿Superó el escándalo amoroso? El cantante Maluma apareció en su cuenta de Instagram luego de la noticia que señalaban de infiel a Natalia Barulich, su expareja. Ella habría coqueteado con el futbolista Neymar, quien era amigo del colombiano.

Pese a que Natalia Barulich se defendió de las acusaciones, manifestando que no son pareja desde hace unas semanas, Maluma ha preferido hablar a su manera sobre la separación.

En la red social Instagram, Maluma grabó varias historias en las que podemos verlo triste mientras dice lo siguiente: “Plena madrugada y no apareces en fiesta. ¿Para qué estás texteándole si no te contesta? Ni pienses que después de esta vuelva y aparezca. Si ya sabe que fuiste infiel, de tu cu** perdió el poder”.

El cantante colombiano eligió una curiosa parte de su canción “Fresh kerias” para promocionar el tema en su cuenta de Instagram. La expareja de Natalia Barulich ha usado la red social para mostrar cómo se siente tras ser víctima de una supuesta infidelidad.

Luego de que se anunciara la separación de Maluma y Natalia, el futbolista Neymar prefirió mantenerse en total silencio para no continuar con los rumores de que fue el culpable del fin del romance.

Incluso, acusaron al brasileño de no respetar los códigos de amistad por presuntamente haber intentado robarle la novia al cantante colombiano.

¿Natalia Barulich le fue infiel a Maluma con Neymar?

Los curiosos videos de Maluma en Instagram, en los que aparecen cantando, pertenece a la letra de “Fresh kerias”, un nuevo tema junto a Feid y Sky.

Muchos especularon que Natalia Barulich le fue infiel a Maluma cuando comenzó a recibir los “me gusta” de Neymar en las fotos donde aparecía casi desnuda.

Letra de canción Fresh Kerias de Maluma

Plena madrugada y no pareces en fiesta

Pa’ que sigues texteándole si no te contesta

Ni pienses que después de está vuelva y aparezca

Si ya sabe que fuiste infiel

De tu culo perdió el poder

Sé que no quieres mala fama, tranqui’ nadie sabrá

Ese cabrón no se dio cuenta de con quien estaba’

No hay que decir que estas mejor de lo que antes estaba’

Puesta pa’ mí porque ya no conectaban

Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con el pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamos bastante, haciendo fresquerías

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con el pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamo’ bastante, haciendo fresquería’

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

Ay vela, con la novela

Se te olvido cuando te recogía en la escuela

A esa vaina no le tiro más canela

Yo sigo en el party gastando la suela

Es que conmigo tú te ve’ mejor

No importa si es Sara o es con Christian Dior

Me metí como intruso pa’ tu habitación

Que no me saque él que a mí me saca el sol

Inquieta, conmigo tú rompiste la dieta

Lo muestra’ y no lo pones en venta

El pana nunca vio el potencial, yo si pillé la vuelta (Continúa)