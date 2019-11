Lauren Summer aparece sin ropa interior en Instagram al ser expulsada de la MLB

“Tu amistosa modelo del barrio”, así es como se describe Lauren Summer en Instagram, la celebridad de la red social que cobró fama internacional al mostrar los senos en un partido de la MLB por la serie mundial.

La joven modelo de Instagram ha incrementado su número de seguidores en la red social luego de protagonizar un escándalo en el partido, el cual provocó que termine siendo expulsada de los partidos de baseball.

Recientemente, Lauren Summer ha enloquecido a sus fans al compartir una atrevida foto donde podemos verla realizando una sensual pose sobre su cama.

La publicación de la modelo en Instagram nos muestra a la celebridad mostrando su trasero sin ropa interior, cubriéndose solo con un polo rockero que le tapa los senos.

Lauren Summer lució un polo de la banda de rock AC/DC del tour “Lock up your daughters”. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de enviarle elogios por su belleza.

La foto del trasero de la modelo ha logrado sumar más de 200 mil seguidores en la red social Instagram.

Cabe destacar que la joven expulsada de los partidos de baseball por mostrar sus senos es una celebridad en Instagram y también imagen de una revista de nombre “Shagmag”.

Lauren Summer Instagram

Lauren Summer cobra por mostrar sus fotos hot

La modelo Lauren Summer es una usuaria de la plataforma Patreon, la cual busca generar dinero por Internet. Ella pone a la venta fotos y videos sensuales para que sus fans en el mundo puedan comprarlas.

Los interesados deben pagar 20 o 150 dólares para ver publicaciones exclusivas de la modelo, quien aparece con pocas prendas, en lencería o semidesnuda.

El Instagram de Lauren Summer

Luego de mostrar sus senos en un partido de la serie final de la MLB, Lauren Summer ha incrementado su número de seguidores. Actualmente tiene más de 1 millón y medio de fans.