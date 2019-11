Gaga en cinta sobre el asesinato del nieto de Gucci

A tan solo meses de ganar la estatuilla dorada por la taquillera Nace una estrella (A Star is Born), se confirmó que Lady Gaga se ha asociado con el director Ridley Scott para “hacer una película sobre el asesinato del nieto de Guccio Gucci, Maurizio Gucci, el exjefe de la lujosa casa de moda italiana”, informó The Hollywood Reporter.

Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la esposa de Maurizio Gucci, quien “fue condenado por orquestar el asesinato a su esposo. Scott está produciendo el proyecto con su esposa, actriz y productora Giannina Scott, y también puede estar dirigiendo el proyecto”. Salió de prisión en el 2016, tras cumplir 18 años de condena.

PUEDES VER Lady Gaga muestra excéntrica rutina tras conciertos [VIDEO]

La película se trataría de un proyecto de larga gestación para Scott, con detalles que surgieron por primera vez hace más de una década. En ese entonces, tras las primeras conversaciones, se creía que Angelina Jolie interpretaría el papel de Patrizia.

“Todavía no hay un distribuidor de estudio adjunto para la película, pero Scott está dirigiendo el drama del período The Last Duel con Ben Affleck, Matt Damon y Adam Driver para Disney-Fox, donde su compañía de producción Scott Free tiene un acuerdo de primera vista de larga data”, agrega el diario.

Antes de protagonizar junto con Cooper el remake de A Star is Born, Lady Gaga ya tenía un Globo de Oro por la serie ‘American Horror Story’. Este año fue nominada a mejor actriz y ganó un Grammy y un Óscar a la mejor canción original por el dueto de la película, ‘Shallow’.