Kim Kardashian y su familia se convierten en insectos [VIDEO]

Halloween parece ser la fiesta favorita de Kim Kardashian y su familia. Ahora la socialité presentó en Instagram el tercer disfraz elaborado para la ocasión.

Bajo el nombre de “West Worms”, la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” publicó una fotografía familiar donde Kanye West, sus hijas North, 6 y Chicago, 1, y sus hijos Saint, 3 y Psalm, 5 meses aparecen caracterizados como insectos.

Kim Kardashian y su familia. Fotografía publicada en Instagram el 2 de noviembre del 2019.

Asimismo, la CEO de KKW Beauty compartió un video de la sesión fotográfica, además de indicar en su publicación que la música que se escucha de fondo corresponde al Prelude 1 de la soprano escocesa, Lorna Anderson.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, siendo los primeros en comentar los miembros del clan Kardashian, comenzando por su madre Kris Jenner: “Esto es tan increíble”.

Por su parte, Khloé Kardashian destacó que su sobrina North era la que mejor posaba del grupo, además de señalar que la sesión era digna de la revista Vogue.

Los otros dos miembros del clan Kylie Jenner y Kendall Jenner también se sumaron a las muestras de asombro.

Sin embargo, la reacción en Twitter resultó diferente a la de Instagram. Los usuarios utilizaron un fotograma de Kanye West sin la cabeza de insecto y con aspecto aburrido para ‘trolearlo’.

“Sé que esta fue la idea de Kanye”, se lee en alguno de los comentarios.

Kanye West fue troleado en Twitter.

Otros usuarios resaltaron que Chicago se vea calmada y sin temor ante el espeluznante disfraz que luce su papá, y se mostrara asustada cuando este se disfrazó de Dino de los Picapiedras.

Hecho que Kim Kardashian reveló para explicar el evidente montaje que habían realizado en la fotografía publicada el 1ro de noviembre, para poder incluir a la niña en la imagen familiar.

Kim Kardashian y su familia caracterizados como the Flintstones. [FOTO: Instagram]

“¡Esta foto familiar fue un gran desafío porque Chicago le tenía mucho miedo a Dino! ¡Intentamos explicarle y mostrarle que era solo papi, pero todavía no entendió el concepto! ¡Así que agradece a la fotógrafa por editarla y hacer realidad los sueños de nuestra familia Picapiedra!”, escribió la socialité.