Katy Perry es demandada por publicar una foto disfrazada de Hillary Clinton

Katy Perry ha tenido un 2019 lleno de sorpresas, tanto buenas como malas. Aunque el año aún no acaba, la famosa cantante de pop se encuentra en el ojo de la tormenta por una publicación en Instagram.

Resulta que, para Halloween de 2016, la intérprete de ‘Roar’ se disfrazó de Hillary Clinton, mientras que su novio, el actor británico Orlando Bloom, se caracterizó de Bill Clinton. Ella usó su red social para publicar la imagen, pero no pidió permiso a la agencia Backgrid encargada de tomar las fotos.

Han pasado tres años y la empresa le exige a Katy Perry el pago de 150 mil dólares por violar los derechos de autor.

Cabe mencionar que esta demanda no debería sorprender a la celebridad, pues desde 2017 Perry ha sido notificada por su delito. No obstante, la agencia que la representa no se ha pronunciado.

Katy Perry pagó millonaria suma por plagiar “Dark horse”

En julio pasado, Katy Perry acaparó todas las portadas, luego que el jurado federal de Los Ángeles, Estados Unidos, aceptara la demanda que interpuso el Flame a la cantante por copiar parte de su canción ‘Joyful Noise’, del 2008, para usarla en su exitoso tema ‘Dark horse’, del 2013.

La artista y el sello Capitol Records tuvieron que pagar la suma de 2.78 millones de dólares por copiar, según el denunciante, 16 segundos de la canción.

En su defensa, Perry dijo durante el juicio que nunca había escuchado hablar sobre el tema “Joyful Noise".

Katy Perry acusada de agresión sexual a modelo

El modelo Josh Kloss, de 38 años, quien apareció en el video “Teenage Dream” de Katy Perry, denunció a través de Instagram que la cantante lo desnudó, mostrando su miembro viril, durante una fiesta con amigos.

Ante esto, amigos cercanos a la celebridad desmintieron al sujeto, señalando que él estaba obsesionado con Perry.