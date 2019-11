Aseguran que Kate Middleton hará lo posible para que Meghan Markle no se mude a África

Kate Middleton, futura reina consorte, está haciendo lo posible para tratar de hablar con el príncipe Harry sobre su idea de irse a África con Meghan Markle y su hijo para tener una mejor calidad de vida alejada de los paparazzi.

La duquesa de Cambridge y Meghan Markle no son consideradas las mejores amigas sin embargo, le dio un consejo de cuñada luego de que la duquesa de Sussex saliera llorando frente a cámaras por la presión tanto de la prenso como de la realeza.

El ex corresponsal de la realeza, Phil Dampier, ofreció una entrevista al medio ‘Express’ y reveló que Middleton no quiere que se muden a África: “Kate le dijo a Meghan que cada miembro de la realeza, incluida ella misma, para por un mal momento con la prensa, pero lo importante es sobrellevar los malos ratos y afrontarlos aquí”.

De acuerdo con Dampier, Kate Middleton siente pena por Meghan Markle porque no está tomando bien ser parte de la familia rea. “Me dijeron que Kate está haciendo lo posible para ayudar a Meghan. Ninguno quiere decepcionar a la reina, por lo que Kate está tratando de arreglar las cosas en privado. Me han dicho que se contactó con Meghan por teléfono, siente pena por ella porque no está bien”.

La esposa del príncipe William le dijo que todas las personas pasan por un mal momento solo es cuestión de aprender de los errores y superarlos. Estas revelaciones de dieron a conocer luego de que Meghan Markle asegurara lo difícil que es leer sobre su persona en los diarios británicos.

Kate Middleton hará lo posible para que Meghan Markle no se mude a África

Meghan Markle es miembro de la realeza desde hace un año miedo y así como es la persona más querida en el pueblo también es la más criticada. Tiene todas las miradas puesta en ella, lo que hace es analizado, esa sería la razón de su vulnerabilidad.

Kate Middleton hoy es la favorita de la prensa sin embargo, en una época fue tildada de ‘vaga’ por haber abandonado su vida tradicional, su trabajo y costumbres para pertenecer a la familia del príncipe William. Dampier confesó que la duquesa de Cambridge hará todo lo posible para que Meghan Markle y el príncipe Harry no se muden a África.