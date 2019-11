“Me están envenenando”, las últimas palabras de José José, según su hijo

La polémica tras la muerte de José José no tiene cuándo acabar. Ahora, José Joel, el hijo de ‘El príncipe de la canción’ contó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su padre poco antes de morir.

José Joel espera que se hagan las investigaciones respectivas, pues, según él, su padre le confesó que Sara Salazar y Sara Sosa lo estaban envenenando con unas pastillas.

José José

“Él llega con una situación muy seria donde dice: ‘Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir...’. Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas”, contó el hijo mayor de José José en entrevista para el programa de radio Hoy con Mariano.

Tras el fallecimiento de su padre, José Joel, junto con su hermana Marysol, piden que se haga justicia y que paguen los culpables, si es que los hay.

José José

“Queremos una justicia personal... porque esta niña (Sarita) le decía: ‘ya nadie quiere saber de ti, ni Pepe ni Marysol te hablan, tus amigos... ¿cuáles?, la prensa ya ni te voltea a ver’... Era algo como: ‘ya muérete’, ésa era la intención”, comentó.

Asimismo, lamentó que el intérprete mexicano haya aguantado tanto sufrimiento.

"Así (Sarita) se lleva a mi papá a regañadientes, con amenazas, con mentiras… Él (José José) no tenía que haber aguantado (el cáncer de páncreas) este año en Miami. Se dice, y es algo horrible, que él tenía que haber llegado muerto en el trayecto”, manifestó.

Pero eso no es todo, José Joel reveló que el esposo de su hermana Sarita tiene antecedentes penales y no trabaja, por lo que piensa que vive de las regalías de José José.

José José

“El marido de Sarita tiene 24 años y ahí está también queriéndole hacer al gángster, no tiene ni papeles y tiene antecedentes penales por consumo y por posesión... una cosa bonita... no tienen ni para dónde hacerse”, señaló.

¿Cuándo falleció José José?

José José

José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido como José José, falleció el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida. El cantante mexicano dejó de existir por complicaciones en su salud a raíz del cáncer de páncreas que padecía.