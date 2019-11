¿Quién es Han Seo Hee, la coreana que se burló de Wonho por dejar MONSTA X?

El nombre de Han Seo Hee se ha convertido en noticia luego de la salida de Wonho al grupo MONSTA X, tras ser acusado de no pagar una deuda y robar a la celebridad coreana Jung Da Eun.

Muchos fans de MONSTA X se han preguntado quién es Han Seo Hee. Para describirla, ella es una joven coreana que intentó convertirse en un ‘Idol Kpop’. Pese a sus intentos, ella no pudo ingresar a un grupo ni mucho menos tener una carrera como solista.

PUEDES VER Wonho deja MONSTA X y fans temen que cantante se quite la vida

Según la información que se maneja, ella se declaró adicta a las drogas y fue intervenida por la policía de Corea del Sur. Fue en ese momento cuando se animó a dar nombres de famosos cantantes Kpop.

Han seo hee, ¿quién es la mujer que causó la renuncia de Wonho a MONSTA X y vendió droga a cantantes coreanos? Fuente: Instagram

Han Seo Hee contó a la policía que ella le vendió droga a cantantes como T.O.P de Big Bang, B.I. de IKON, y recientemente habló sobre la lista de delitos que cometió Wonho de MONSTA X antes de ser famoso.

Los comentarios que ha hecho en redes sociales ha provocado que las fans de los grupos Kpop la ataquen por presuntamente decir mentiras sobre los ‘Idols’.

PUEDES VER Acusan a Shownu de MONSTA X de salir con una mujer casada

¿Por qué Han Seo Hee es la culpable de la salida de Wonho de MONSTA X?

La historia es simple, Han Seo Hee es pareja de Jung Da Eun, quien denunció a Wonho por no pagar una deuda y robarle cuando compartían un departamento.

Luego de que Wonho confirmara su salida de MONSTA X, Han Seo Hee escribió un mensaje en Instagram donde le pedía que pague el dinero que le debe a su pareja.

“Hey! If you’re going to leave, you need to pay Da Eun back before you go. Hand over the money you b****!” (Hey, si te vas a largar necesitas pagarle a Jung Da Eun antes de irte. Entrega el dinero, perr*).