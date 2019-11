“El dúo perfecto”: Yahaira Plasencia regresa a la pista del reality de talento [EN VIVO]

La cantante Yahaira Plasencia fue anunciada como invitada especial de la nueva edición de “El dúo perfecto”, programa de talentos que acaba de iniciar el pasado sábado 26 de octubre, con infartantes presentaciones por parte de la ganadora de “El artista del año” Amy Gutiérrez junto a su pareja artística Miguel Álvarez.

En esta segunda gala del espacio de América TV, la producción del programa viene preparando el regreso de la cantante Yahaira Plasencia, así lo anunciaron a través de sus redes sociales en medio de la polémica por parte de los cibernautas.

“16 verdaderos talentos en escena, la última gran competencia del año comenzó, se esforzarán al máximo para una gra noche de salsa. Además Yahaira regresa”, dice el video promocional de “El dúo perfecto”.

"El dúo perfecto"

Además, el clip también evidencia las dificultades que tendrá el cantante urbano Mario Hart, para preparar su performance de salsa junto a su compañera Natalia Salas.

“No he toneado esa música, además no la he escuchado, además no me la sé”, se oye decir al esposo de Korina Rivadeneira.

Ganadores de la primera Gala

Los artistas premiados en la primera edición de “El dúo perfecto” fueron las parejas conformadas por Sandra Muente - Shantall y Braulio Chappell y Ángelo Fukuy, quienes interpretaron “What A Feeling” de Irene Cara y “La quiero a morir”del grupo “DLG”, respectivamente.

"El dúo perfecto"

Ambos dúos lograron impresionar al jurado y obtuvieron los mejores puntajes, por lo que se hicieron acreedores de un cheque de 500 dólares.