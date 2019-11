Demi Lovato se presenta como una “chica caliente” para el verano

Demi Lovato ha sido de una de las celebridades que ha cambiado constantemente de disfraces para Halloween. La cantante acaba de hacer una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde lució un nuevo atuendo, acompañado de una picante descripción.

Como se sabe, la intérprete de “Sorry not sorry” suele publicar en sus redes candentes fotos, pues, desde hace mucho tiempo, dejó en claro que ama sus imperfecciones y curvas. Ella ha sido aplaudida por su séquito de seguidores, quienes destacaron que se mostrara como una persona normal y no siga los estereotipos que están de moda.

Demi Lovato Instagram

Pero esta vez, en su último post, más que mostrar piel, fue el mensaje que dejó impactados a sus fans.

“Verano de chicas calientes. Feliz Halloween para todos”, escribió Demi Lovato, acompañado de una foto, donde lució su nuevo disfraz: una especie de bolsa roja.

Demi Lovato Instagram

La publicación superó el millón de reacciones, desatando las risas de sus fans, pues se olvidaron del mensaje para enfocarse en el pintoresco atuendo de la joven.

Instagram: los disfraces de Demi Lovato para Halloween

Días previos a las festividades por la “Noche de brujas” o Halloween, Demi Lovato mostró a través de Instagram los disfraces que se estaba probando para celebrar dicha fecha.

Demi Lovato Instagram

La intérprete de “cool of the summer” sorprendió a sus 74.7 millones de seguidores de dicha red social con una pelicular foto donde se lució como una marquesa. Una peluca grande color amarilla, maquillaje exagerado y un vestido dorado de la época completaron el outfit.

Demi Lovato Instagram

Luego, la artista de 27 años causó furor al disfrazarse del terrorífico payaso Pennywise, pero de una manera sexy. Ella usó poca ropa, una peluca roja y un corpiño blanco.

Demi Lovato Instagram

Finalmente, el disfraz rojo que parece una bola o un pantalón gigante ha desatado miles de carcajadas en redes, pues la famosa estrella dejó atrás sus sensuales outfit.

Demi Lovato Instagram