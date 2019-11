Cecilia Barraza: un adiós con sabor a jarana

Por: Jannina Eyzaguirre V.

Hacía dos semanas que las entradas estaban agotadas. El lleno era total en el Gran Teatro Nacional para ver lo que se anunciaba, sería el último gran concierto de Cecilia Barraza.

Y allí estaba ella la noche del jueves último: chiquita con sus tacos plateados y su vestido preferido “Ese que al menos tiene 18 años”, reforzado con pedrería y del color de las buganvillas, su flor favorita. La cantante inició el show recordando su niñez con ‘Chongoyapana’ y su paso por el programa ‘Trampolín a la fama’, donde a sus 18 años recibió el espaldarazo al éxito. “No me gusta redondear los números, así que un día, este año, me levanté y pensé que quería celebrar mis 48 años de vida artística y despedirme del escenario”, dijo rompiendo el silencio.

Mientras interpretaba sus canciones, la Barraza contemplaba en la pantalla las fotografías de los momentos más emblemáticos de su carrera y contaba anécdotas que transportaban al público a épocas maravillosas. Dicharachera y ocurrente, era imposible no soltar una carcajada con sus relatos. Pero, con ese corazón de melcocha que tiene, la ‘Pequeña grande del criollismo’ decidió compartir su momento con homenajes a grandes figuras de la música como Luis Abelardo Nuñez, Andrés Soto, Alicia Maguiña y Chabuca Granda, a quienes recordó con cariño y respeto. Con esa voz suave,interpretó ‘Quisiera ser caramelo’ y ‘Canterurías’ .

Después, rememoró su tránsito por el teatro y la televisión en programas como ‘Mediodía criollo’ y ‘Cántame tu vida’. Fue entonces cuando presentó a su primera invitada: la actriz Regina Alcóver. Con ella, y Cecilia Bracamonte, montaron la puesta ‘Tres mujeres para el show’ en los años noventa. “Eran tiempos difíciles, de terrorismo, pero nosotras queríamos alegrar un poco a la gente, hacerle olvidar”, contó mientras Cecilia Bracamonte le enviaba un enorme beso desde Atlanta a través de la pantalla. Muy sentimental, Regina cantó a capela ‘Añoranzas’ y terminó bañada en lágrimas, pidiéndole a su amiga que no se vaya. Tras el emotivo encuentro, Cecilia también invitó a cantar a dos jóvenes figuras: su corista Silvia del Río y a Pamela Abanto.

La jarana continuó con un mix de valses con nombres femeninos, ‘Gloria’, Vicenta’ y ‘Mechita’, para inmediatamente dar paso al emblemático ‘Toromata’ de Caitro Soto de la Colina, que la Ceci bailó y cantó rodeada de prolijos bailarines.

Su próximo invitado al escenario fue el gran compositor José Escajadillo, autor de la mayoría de sus temas, quien interpretó para ella ‘Las horas que perdí’ y ‘Yo perdí el corazón’ en medio de la ovación y el reconocimiento del público. Antes de dar paso a su siguiente homenajeado, la Barraza cogió el pañuelo blanco y se sacó los zapatitos plata para hacer lo que también le va muy bien: bailar marinera y tondero, demostrando que los años han repotenciado su garbo y elegancia.

Le tocó el turno a otro gran compositor, Pepe Villalobos, quien con sus 89 años también le dedicó dos temas: ‘Copas mías’ y ‘Morena’. “Con todas las canciones que te he dado y todo lo que he hecho por ti, ¿ahora me dices que te vas?, le increpó el autor en medio de la carcajada de Barraza y el aplauso del público.

El cierre de la noche sobrevino con ‘Augusto dueño del santo’ y ‘Negrito chinchiví’, aplausos de pie y la esperanza, como bien dijo don Pepe Villalobos, de que la pequeña traviesa se arrepienta, y podamos verla otra vez sobre el escenario.