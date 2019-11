Camilo troléo a reportero de “Estás en todas” por pedirle un curioso favor

“Estás en todas” le impuso un reto al reportero Diego Hurtado de convertirse en un influencer, pero para ello tuvo que buscar la forma de llegar a los 10 mil seguidores en Instagram.

El joven comunicador no tuvo mejor idea que recurrir a las figuras de América Televisión para que lo ayuden a aumentar su legión de seguidores. Debido a que en un inicio no lo logró, recurrió a un artista internacional.

El reportero de “Estás en todas” aprovechó la presencia del cantante Camilo Echeverry para pedirle que lo siga en Instagram, con el fin de que aumente sus fans.

“Yo tengo una misión muy importante. Necesito llegar a los 10 mil seguidores en Instagram. Tienes que seguirme en tus redes, porque tú tienes un montón de seguidores”, dijo Diego Hurtado, antes de intentar cantar “El tutu”, el gran éxito del yerno de Ricardo Morán.

Al darse cuenta que el peruano no se sabía bien la letra, Camilo aseguró que el talento del reportero “se fue”, generando las risas en el set.

Camilo Echeverry

Pese a ello, el periodista convenció al artista mexicano a que grabe una storie en Instagram, pero no pensó que el colombiano lo delataría. “Para que no se pierdan el momento en el que él me pide que yo por favor diga que lo sigan (...) Y que su vida se haga mejor cuando llegue a 10 mil”, expresó Camilo mirando a la cámara.

Cuando el trabajador de América Televisión le pidió que comparta dicho video, el artista extranjero solo optó por despedirse.