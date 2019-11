¿Quién es Camilo Echeverry? Lo que no sabías del cantante de ‘Tutu’

View this post on Instagram

Este es mi suegro, y es una de mis personas favoritas. Me invita a almorzar a su casa aun cuando la pulga no está. Me comparte de sus aceitunas y de sus vinos favoritos. Ah... y en sus tiempos libres es el cantautor más grande de la historia... #MiSuegroMeMima #MiSuegroMeMantiene #IluminadoYEterno