Rodrigo Valle no descarta volver con Xoana González tras ruptura con Renzo Spraggón

La historia de amor entre Xoana González y Rodrigo Valle llegó a su fin tras muchas idas y venidas. La modelo pareció dar vuelta a la página cuando fue vista con Renzo Spraggón, pero más pronto que tarde este romance llegó a su fin. Al enterarse de esto, su exesposo no descartó la posibilidad de volver a frecuentar y retomar, una vez más, su relación con la argentina.

Cuando se dio a conocer que el final de la brevísima relación entre Xoana González y Renzo Spraggón acabó de manera abrupta, el programa de Magaly Medina decidió contactarse con Rodrigo Valle para contarle la noticia que su expareja estaba sola nuevamente.

El periodista, sin perder mucho tiempo, preguntó al deportista si piensa regresar con Xoana González, a lo que Rodrigo Valle respondió: “Yo en este momento estoy tranquilo. La verdad no sé qué pueda pasar. Yo nunca digo nunca ¿no?”.

Pero cuando el hombre de prensa insiste si descarta un posible retorno o no con Xoana González, éste contesta: “No sabría decirte la respuesta ahora”. ¿Estas poco claras respuestas de Rodrigo Valle guardarán alguna información entre líneas? ¿habrán retomado comunicación? Quizás el paso de los días no lo confirme.

Xoana González: ¿Por qué terminó con Renzo Spraggón?

Pero, ¿qué sucedió para que Xoana González y Renzo Spraggón decidieran dar por concluida su relación, la cual se dio de una manera sorpresiva?

El propio Renzo Spraggón dio su versión en el set del programa de Magaly Medina, asegurando que todo fue un mal entendido. La periodista reveló que todo surge cuando se pactó que tanto el argentino junto con Xoana González y Rodrigo Valle asistirían al programa de la popular ‘Urraca’, pero que a último momento Spraggón desistió.

Esto habría enojado a Xoana González: “’Yo no voy a ir sola para que Rodrigo se ría de mí’ y tú no le vas a acompañar, y tú le dices a mi producción que no vas a acompañarla a estar frente a Rodrigo frente a un estudio. Ahí comenzó esa pelea”, reveló Magaly Medina.

Ante esto, Renzo Spraggón dio su versión de los hechos, recalcando que en todo momento pensó en el bienestar de Xoana González:

“No quería que ella se exponga y se sienta mal al tenerlo a su exmarido en frente… y le dije que yo hablé con producción, le dije ‘me están llamando al programa de Magaly para estar frente a él, yo te apoyo en lo que quieras, pero no me parece que estés frente a tu exmarido y este yo, no quiero que termines lastimada, te pongas a llorar y te sientas mal’. Con producción no arreglé por un tema económico y no me quise prestar para la joda de ustedes”.

Ante esto, Magaly Medina reveló que Renzo Spraggón quería cobrar 5 mil soles por acompañar a Xoana González, a lo que este dijo:

“No me creo estrella, porque venía gratis, pero no quería que ella se sienta mal frente a su exmarido. No quería que se ponga incómoda, yo sé que sí, porque es una situación muy complicada para ella…”

Ante esto, Magaly Medina le replicó que Xoana González se decepcionó de él cuando se enteró que estaba cobrando una fuerte suma de dinero para acompañarla: “Te le caíste solito”.

“Ella te rogó, te dijo ‘acompáñame’. Ella no podía venir sola porque no se sentía firme para enfrentarse a su ex”, refutó Magaly Medina a Renzo Spraggón.