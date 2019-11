‘Choca’ Mandros aclara si Sheyla Rojas se retira de “Estás en todas”

‘Choca’ Mandros reveló si Sheyla Rojas se retirará del programa “Estás en todas” que se transmite a través de América TV. La especulaciones empezaron cuando cuando el panelista de “Válgame”, ‘Zorro’ Zupe, aseguró que no le van a renovar el contrato a la conductora por los varios escándalos que ha protagonizado.

Para el co-conductor de Sheyla Rojas, se trataría de una estrategia de la competencia para hacer quedar mal a la popular ‘Shey Shey’.

La salida de Sheyla Rojas de “Estás en todas” sería una solo una falsa afirmación. “La competencia siempre va a lanzar rumores, está bien, es válido. Allá quien le haga caso”, dijo.

Sheyla Rojas en "Estas en todas"

Además, aseguró que la exintegrante de “Esto es guerra” se mantendrá como conductora del espacio sabatino ‘duela a quien le duela’.

“Si el canal hubiera tomado esa decisión de retirarla, hubiese sido desde antes, pero todo sigue igual. Sheyla se queda de todas maneras, duela a quien le duela. A nosotros nos va bien en las cifras, el canal está contento y siempre buscamos crecer”, indicó ‘Choca’ Mandros.

‘Zorro’ Zupe asegura salida de Sheyla Rojas

Las especulaciones partieron del comentario del ‘Zorro’ Zupe durante el programa “Válgame”. Allí el panelista aseguró que le había llegado la noticia de que Sheyla Rojas sería retirada de “Estás en todas”, espacio que conduce junto a Jaime ‘Choca’ Mandros.

Durante un enlace en vivo con Antonio Pavón, él le preguntó sobre esta información. “Me ha llegado el rumor que a tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año, porque tú sabes que si yo lo he escuchado por algo es”, contó el animador.