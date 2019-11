Selena Gomez rompe su silencio tras ser captada con su exnovio

Selena Gomez, quien está en el mejor momento de su carrera musical tras lanzar “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, ha sido vinculada sentimentalmente con su expareja Samuel Krost, con quien coincidió, según aseguran, de casualidad en un restaurante.

Tras el encuentro, las redes sociales explotaron, pues los seguidores de la joven intérprete especularon sobre una posible reconciliación.

Ante esto, Selena Gomez usó sus historias de Instagram para aclarar las especulaciones que se vinieron tejiendo en los últimos días.

“No estoy saliendo con nadie. Llevo dos años soltera. Será en el tiempo de Dios, no el mío”, aseguró la expareja de Justin Bieber, dejando en claro que, por el momento, se encuentra sola.

Selena Gomez aclara rumores de romance con Samuel Krost

Cabe mencionar que los medios ET Online y Daily Mail fueron los primeros en reportar que Gómez se encontró el pasado martes con su expareja, el empresario y filántropo Samuel Krost, en el restaurante La Esquina en Nueva York.

Según informaron y las fotos que ya están dando vueltas por diversos portales, Selena Gomez fue vista llegando al restaurante con unas amigas; poco después apareció Krost con otro grupo de amigos.

Él es Samuel Krost

Además, algunos testigos que estuvieron en el mismo lugar, señalaron que la cantante y el empresario se sentaron en mesas separadas, descartando la supuesta cita romántica.

¿Cuánto tiempo duró el romance entre Selena Gomez y Samuel Krost?

Selena Gomez y Samuel Krost mantuvieron un corto romance desde noviembre de 2015 hasta los primeros meses de 2016. A pesar de la breve relación, la pareja fue vista junta en varias ocasiones por las calles de Nueva York.

Hasta el momento no se sabe por qué y en qué circunstancias terminaron su romance. Sin embargo, la cantante y el empresario mantendrían una relación cordial.

Selena Gomez y Samuel Krost cuando eran pareja

Cabe mencionar que, tras terminar con Krost, Selena retomó su relación con Justin Bieber, quien finalmente se casó con la modelo Hailey Baldwin.