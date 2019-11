Rosángela Espinoza llora al recordar su paso por el Miss Perú: “Me di cuenta de la falsedad”

En el 2012, Rosángela Espinoza participó en el Miss Perú representando al departamento de Ica; sin embargo, no pudo obtener la corona.

La integrante de “Esto es guerra” recordó lo difícil que fue para ella aceptar la derrota en el certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

Rosángela Espinoza calificó de ‘falsedad’ la decisión del Miss Perú, concurso que elige a la peruana más bella del país, por retirarla de la competencia.

“No quiero recordar”, comenzó Rosángela a “En boca de todos”. Luego, la ‘chica selfie’ confesó: “Siempre de chiquita me moría por concursar en el Miss Perú, hice todo lo posible, me preparé, pasé la entrevista hasta que me di cuenta la falsedad que era y dije nunca más. Me apagaron ese sueño”.

Rosángela Espinoza aseguró no tener un buen recuerdo del Miss Perú.

Además, aseguró que entre las fallas que encontraron en ella para descalificarla fue su talla. Maju Mantilla, conductora de “En boca de todos” y exreina de belleza, se mostró en desacuerdo con su comentario.

"No es problema el tamaño, hay muchas reinas de belleza que no es el prototipo especial. Me da mucha pena que no la hayas pasado bien. Toda competencia es complicada", señaló la conductora.

Por su parte, Ricardo Rondón, quien le pidió que recuerde el Miss Perú 2012, aseguró que la chica reality no tenía nada qué perder al salir del concurso porque la primera ganadora Melissa Paredes fue retirada por posar en atrevidas fotos y se desató un escándalo que la llevó a renunciar a su corona.

Foto inédita de Rosángela Espinoza en el Miss Perú

Rosángela Espinoza compartió una foto inpedita de cuando participó en el Miss Perú 2012. La chica reality luce con el cabello largo y un detalle que fue percibido por sus seguidores.

Rosángela Espinoza en el Miss Perú

“Hace siete años, cuando participé en el Miss Perú”, escribió la popular “Chica selfie” a través de su cuenta de Instagram. En la imagen, Rosángela Espinoza aparece juntoa a tres participantes cuando a penas tenía 23 años.