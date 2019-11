Ladrones irrumpen la casa de Rosalía y se llevan joyas

La cantante Rosalía vive una verdadera pesadilla, pues se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia.

Resulta que la vivienda de la catalana, ubicada en Sant Esteve Sesrovires en la ciudad de Barcelona, España, fue abordada por ladrones la madrugada del jueves, mientras ella se encontraba en Sevilla recibiendo un premio.

Rosalía

Según informan los medios La Vanguardia e Infobae, la sustracción se produjo cuando la madre de la artista, Pilar Tobella, se encontraba dentro del hogar al momento del atraco, pero no se dio cuenta hasta el día siguiente cuando se sorprendió al ver que la puerta de la entada estaba forzada.

Al parecer, los delincuentes conocían a la perfección la casa de Rosalía, pues fueron de frente al cuarto de la joven y forzaron la caja fuerte con una sierra mecánica. Los rateros se llevaron varias cosas, entre ellas costosas joyas.

Asimismo, se supo que la cantante de 26 años no estuvo en su casa en el momento del robo porque en realidad perdió un avión que la iba a traer de Sevilla a Barcelona.

Rosalía

La denuncia recién se reportó el jueves por la tarde. Sin embargo, según informó La Vanguardia, vecinos reportaron varios vehículos de la policía científica de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, quienes permanecieron toda la mañana en el interior del hogar.

Cabe mencionar que Rosalía suele regresar a Barcelona cuando se siente un poco estresada por las giras o compromisos laborales.

Hasta el momento, la famosa no se ha pronunciado por ninguna vía.

Rosalía empezó desde abajo

Durante una entrevista con The New York Times, donde apareció en la portada, Rosalía reveló que a ella le ha costado mucho llegar hasta donde está, pues no tenía contactos en la industria.

Rosalía

“Yo empecé de cero. Nadie en mi familia está vinculada a la industria. Ningún contacto en absoluto con la industria musical ni con la industria de entretenimiento”, contó.