Nicky Jam se destapa y revela llevar 10 años libre de las drogas y el alcohol

En la actualidad, Nicky Jam es una de las figuras más reconocidas como respetadas en el mundo de la música urbana hecha en nuestro idioma. El reggaetonero estrenó su nuevo álbum, “Íntimo”, y en una entrevista decidió abrir su corazón y confesar los duros momentos que sufrió por las adicciones y cómo logró superar esta enfermedad.

En declaraciones exclusivas al programa español “El Hormiguero” con el cual decidió lanzar por todo lo alto su nuevo material discográfico, Nicky Jam se puso muy personal y relató pasajes de su vida dentro del ambiente musical, de los problemas que tuvo que enfrentar, así como de los males y adicciones que padeció.

Nicky Jam estrenó nuevo album

Entre los que más destacaron y conmovieron al reggaetonero fue la complicada relación con su madre, su paso de 3 años en prisión, así como sus adicciones.

En su momento, Nicky Jam reveló cómo era su vida con las adicciones hace más de 10 años: “Tomaba 39 pastillas al día de Percocet, tenía codeína, era prácticamente como heroína”, para luego revelar que lo mezclaba con otras drogas para conseguir un mayor efecto sobre su organismo.

Nicky Jam narró duros pasajes de su adicción a las drogas y el alcohol

Sin embargo, y al verse atrapado en un hoyo del que sentía no tenía punto de retorno, su padre tomó cartas en el asunto y decidió encerrarlos en un cuarto durante varios días para que se sobrepusiera al síndrome de abstinencia cuando los adictos, de súbito, son desprovistos de sus drogas: “Este año cumplo 10 años limpio de alcohol y drogas”.

Nicky Jam, siguió con el tono confesionario de la entrevista y habló de su delicada relación con su madre, revelando que entre las muchas razones que pensó para ser artista y obtener reconocimiento internacional para que su progenitora lo viera: “A lo mejor si me hago famoso, ella me ve y me encuentra”.

Sin embargo, Nicky Jam relató que finalmente pudo conocer a su madre cuando tenía 30 años, pero que, desgraciadamente, era una persona presa de fuertes adicciones que la estaban destruyendo.

“Fui a hacer un show a República Dominicana y mi guardaespaldas me dijo que había una señora afuera diciendo que era mi madre. Le dije que esa era mi mamá y que la trajera… Ayudé a mi mamá a salir de ellas (las drogas) porque era adicta”.

También contó como conoció a su madrea a los 30 años

En otro extracto, Nicky Jam aseguró que quiere ser un ejemplo para los jóvenes, que con esfuerzo y actitud de cambio el éxito siempre toca a la puerta: “Soy la prueba viva de que si tú haces el bien te viene el bien”.