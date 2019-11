En marzo de 2013, la banda estadounidense My Chemical Romance entristeció a sus seguidores anunciando su separación tras permanecer juntos durante 12 años. La agrupación había grabado cuatro discos y se encontraba en el auge de su carrera musical.

Ahora, luego de 6 años, vuelven a ponerse en el mapa para el gusto de todos sus fanáticos. Y es que a través de sus redes sociales, comunicaron su retorno a los escenarios y la confirmación de un concierto único en Estados Unidos.

Esta noticia sin duda retumbó por todo internet e incluso a los medios de comunicación tradicionales. Y es que Mi Chemical Romance siempre fue considerado como una de las bandas más influyentes por la movida emo y rock alternartivo.

Incluso, grupos de rock tan importantes ahora como Muse, Rise Against y Billy Talent telonearon para ellos en alguna ocasión.

My Chemical Romance

My Chemical Romance se separa

Un 22 de marzo del 2013, luego de haber lanzado su último álbum de estudio, la agrupación liderada por Gerdad Way publicó un comunicado anunciando la lamentable noticia.

"Compartimos el escenario con personas a las que admiramos y lo mejor de todo, con nuestros amigos. Y ahora, como todas las grades cosas, es tiempo de terminar. Muchas gracias por su apoyo y por ser parte de esta aventura", escribieron en su sitio web.

My Chemical Romance

Gerard fue entrevistado en muchas ocasiones para dar razones de la desintegración del grupo. En una de esas conversaciones, dijo que “ya no era divertido participar en la banda” debido a que algunos de los integrantes quería poner poder sobre el otro.

¿Por qué se separó My Chemical Romance?

Un año después de la separación, durante la promoción del material de Gerard en solitario, el vocalista de My Chemical Romance concedió un entrevista para NME donde declaró que habían razones más personales que motivaron su desvinculación de la banda.

"Recaí, no en las drogas, sino en el alcohol. Me automediqué de nuevo para poder seguir, y olvidé el mal que me hizo. Me llevó a un lugar oscuro de nuevo, pero no había más en juego en esta ocasión", declaró.

PUEDES VER: Dúo francés ofrecerá concierto gratuito

"Empecé a enfrentar la hipotética realidad de una hija sin padre. Me lo empecé a tomar en serio, pensando: 'yo quiero que ella tenga un papá'. Alguien que esté presente. Porque de una forma u otra, ya sea por muerte o por enfermedad, va a estar sin padre si sigo con esto", reveló en relación a su hija.

Sus malos hábitos, la recaída en el alcoholismo desgastó a su vocalista y la propia relación entre los miembros de la banda. En ese sentido, decidieron que era mejor detenerse, por el bienestar de todos.

¿Qué fue de sus integrantes tras su separación?

Cada uno de sus integrantes inició una carrera en solitario. Frank Lero fue el más destacado, llevándolo a formar The Future Violents, banda que hizo una gira por sudamérica en 2018.

Por su parte, Gerard Way se concentró como historietista, pasión que lo acompañaba desde pequeño. Netflix adquirió los derechos para llevar a sus plataformas uno de sus cómics: Umbrella Academy.