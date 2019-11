My Chemical Romance regresa a los escenarios: Joe Jonas y el día que anticipó esta reunión

El regreso de My Chemical Romance a los escenarios ha sido lo más comentado en redes sociales en estas últimas horas y recientemente viene convirtiéndose en viral un video donde el cantante Joe Jonas ya había anticipado esta reunión musical.

Las declaraciones de Joe Jonas se dieron en una entrevista radial en el mes de julio, justo cuando los Jonas Brothers estaban promocionando sus nuevos singles.

Durante esa entrevista, Joe contó que la agrupación liderada por Gerard Way estaba ensayando en un edificio de Nueva York y escuchó que su regreso a la industria era posible.

Después de estas declaraciones, Frank Iero (guitarrista de la banda My Chemical Romance) calificó al cantante Joe Jonas de mentiroso y los fans de la agrupación creyeron en esa versión.

El tiempo pasó y finalmente se supo que Joe Jonas decía la verdad sobre el regreso de My Chemical Romance.

Ante la noticia, los fans de My Chemical Romance han tenido que retractarse y han viralizado el video del preciso momento en que Joe Jonas anticipaba este reencuentro musical.

Además, circulan graciosos memes del integrante de los Jonas Brothers, relacionado al encuentro de My Chemical Romance.

Sobre My Chemical Romance

My Chemical Romance es una banda estadounidense de rock, formada en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey, e integrada en la mayor parte de su historia por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. En marzo de 2013, la banda anunció su separación.

Tras seis años y medio de inactividad, el 31 de octubre de 2019 anunciaron su reunión, la que iniciará con un concierto en Los Ángeles (California) el 20 de diciembre.