MTV EMA Sevilla 2019 EN VIVO: conoce todos los detalles del show y cómo votar

El domingo 3 de noviembre se llevarán a cabo los tan esperados MTV European Music Awards (EMA) en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Becky G será la presentadora oficial.

Los también llamados MTV EMA Sevilla 2019 se celebrará por cuarta vez en España —la segunda de forma consecutiva tras la edición de 2018 en Bilbao— y se podrá seguir en directo a partir de las 8 de la noche a través de la web de MTV. Además, se transmitirá en más de 180 países.

PUEDES VER: El grupo Kpop NCT 127 confirma show en los MTV EMA 2019

Ariana Grande arranca como la favorita de los MTV EMA Sevilla 2019

Para esta gala, Ariana Grande arranca como la gran favorita con siete nominaciones, entre las que se encuentran mejor artista, mejor video, y mejor canción, categoría en la que compite con Shawn Mendes. A la intérprete de “7 rings” le siguen Lil Nas X y Billie Eilish con seis nominaciones cada una.

En tanto, J Balvin pelea en cinco categorías entre la que se incluye mejor artista, mientras Taylor Swif compite en 4, destacando el de mejor artista local (Estados Unidos).

Sacando cara por España estará Rosalía, quien compite por cuatro estatuillas. Mejor video, mejor colaboración con “Altura ft. El Guincho y J Balvin” están dentro de sus nominaciones.

Rosalía es la artista más esperada de los MTV EMA Sevilla 2019

Lista completa de los nominados a los MTV EMAs 2019

Mejor artista español

Amaral

Anni B Sweet

Beret

Carolina Durante

Lola Índigo





Mejor canción

Ariana Grande: 7 rings

Billie Eilish: Bad Guy

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Post Malone & Swae Lee: Sunflower

Shawn Mendes & Camila Cabello: Señorita

Mejor artista

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift





Mejor vídeo

Ariana Grande: Thank u, next

Billie Eilish: Bad Guy

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Rosalía & J Balvin Ft. El Guincho: Con Altura

Taylor Sift Ft. Brendon Urie of Panic! At the Disco: ME!





Mejor colaboración

BTS & Halsey: Boy With Luv

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Mark Ronson Ft. Miley Cyrus: Nothing Breaks Like a Heart

Rosalía & J Balvin Ft. El Guincho: Con Altura

Shawn Mendes & Camila Cabello: Señorita

The Chainsmokers & Bebe Rexha: Call You Mine

Shawn Mendes y Camila Cabello





Mejor artista revelación

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel





Mejor artista pop

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Becky G tiene la misión de amenizar la ceremonia de lo Rosalía MTV EMA Sevilla 2019

Mejor actuación en vivo

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!nk

Travis Scott





Mejor artista rock

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At the Disco

The 1975





Mejor artista de Hip Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott





Mejor artista alternativo

Lana del Rey

FKA Twigs

Solange

Twenty One Pilots

Vampire Weekend





Mejor artista de electrónica

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers





Mejor Push

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice Wrld

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalía

Billie Eilish sorprende con su nominación

Mejor artista World Stage

Bebe Rexha

Hailee Steinfeld

Muse

The 1975

Twenty One Pilots





Mejor Look

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía





Mejores Fans

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift





¿Quién será la presentadora oficial?

La cantante Becky G será la encargada principal de dirigir toda la ceremonia de los MTV EMA Sevilla 2019. Asimismo, se supo que artistas de la talla de Liam Gallagher, Dua Lipa, Rosalía, Niall Horan o Akon también su subirán a los escenarios para amenizar la gala con su música.

Cabe mencionar que la banda de Kpop Seúl NCT 127 también brindarán un espectáculo.

Entradas se agotaron

Las entradas para la gala de la MTV EMA Sevilla se agotaron una hora después de haberse puesto en venta.

Se podían comprar hasta cuatro entradas para el evento por persona, con dos precios distintos que iban de los 40 a 65 euros.

¿Cómo votar?

Las votaciones se habilitaron desde el primero de octubre y se cerrarán el 2 de noviembre. Los fans de la música pueden elegir a sus artistas favoritos entrando a la página de MTV.