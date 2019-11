Michelle Soifer sobre su imagen: “No me volvería a hacer una cirugía"

Michelle Soifer se mostró muy segura durante su última entrevista y señaló que dejó atrás las críticas sobre su aspecto físico. La competidora de “El dúo perfecto” aseguró que siente muy orgullosa de su apariencia.

En conversaciones con un conocido medio de comunicación local, la cantante también señaló que no volvería a pasar de nuevo por el cirujano plástico, pues se siente muy a gusto con su figura.

PUEDES VER: El antes y después de Michelle Soifer tras su paso por realities de TV

“No me molesta que hablen de mi peso, al contrario yo feliz. Y no me volvería a hacer una cirugía, yo siempre muestro mis carnes, estoy orgullosa de mi cuerpo”, sostuvo al diario Trome.

Michelle Soifer.

Michelle Soifer comentó, además, que se encuentra en una etapa de “paz y amor”. Por tal motivo, intentará evitar cualquier tipo de confrontación con sus compañeros en el reality de Gisela Valcárcel.

“En esta temporada no tendré peleas ni altercados, yo estoy para alegrar al público mostrando mi talento, dar un espectáculo, ese es mi propósito y lo estoy logrando. Si levanto la copa o no, eso es secundario. Hay que divertirse”, expresó.

En la primera gala de “El dúo perfecto”, Michelle Soifer fue presentada como nueva participante de este reality. La cantante participará junto a Edson Dávila, el popular Giselo.

Michelle Soifer.

¿Cómo era Michelle Soifer antes de sus cirugías?

La exchica reality se ha sometido a varias cirugías a lo largo de su vida. Tras incursionar en el modelaje como Miss ventanilla e integrar el grupo de cumbia “Alma bella”, la popular ‘Michi’ hizo notar sus primero cambios.

Captura.

En unas fotografías inéditas que difundió la revista “Magaly TeVe”, se puede ver a una adolescente Michelle Soifer en un certamen de belleza.