¿Cuánto paga Magaly Medina a sus invitados? Conductora revela el monto

Magaly Medina se molestó con Renzo Spraggón por exigirle cinco mil soles para ser su invitado junto con Xoana González. Allí la conductora reveló cuál es el monto que considera pagar a sus entrevistados.

El galán de la modelo argentina aseguró que se negó porque el exesposo de ella, Rodrigo Valle, estaría en la entrevista y porque no llegó a una ‘negociación’ con la conductora.

"No quería que ella se exponga a ver a su exmarido, yo me preocupé por ella", señaló el modelo."Yo con producción no arreglé por un tema económico", reveló.

Magaly Medina

“Pusiste una valla muy alta. No tenemos la plata ¿de dónde vamos a sacar?”, señaló la conductora. Renzo Spraggón admitió que no pisaría gratis el set de Magaly Medina .

En medio de la discusión, la conductora de televisión reveló el monto que considera pagar a sus invitados. “Esto no es El valor de la verdad. No cerramos en ningún monto porque yo no lo autoricé. No había plata ¿de dónde te íbamos a pagar? Tendría que yo haber cachueleado en la Arequipa un par de horas.Yo te puedo pagar 800 soles, 500 soles, 200 soles”, expresó Magaly Medina .





Magaly Medina responde a Christian Cueva

La conductora de televisión no toleró que Christian Cueva le pidiera ante cámaras respeto por su privacidad. Durante la última emisión de “Magaly TV, la firme”, aseguró que el respeto se gana.

“¿Cómo nos vas a pedir respeto? Uno respeta a aquello que se gana nuestro respeto (...) ¿Qué te vamos a respetar, pedazo de indisciplinado? No te vamos a respetar nada, nosotros respetamos a quien se merece respeto y el respeto es algo que se gana, no es algo que se da gratuitamente”, mencionó Magaly Medina.