Magaly Medina arremete contra Mirella Paz: “¿De qué cantina has salido?"

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y le responde con todo a la expresentadora de “Mujeres al mando”, Mirella Paz. La popular ‘Urraca’ se mostró tranquila y le explicó por qué ella se mantiene tiempo en televisión, dejando en claro que la cantante no estuvo más fechas en la emisión de Latina por no tener “nada que aportar”.

Horas antes, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que la ‘Urraca’ es una “Vieja ridícula y payasa”. Además, la ex Miss Perú le recomendó a la presentadora de ATV tomarse un café y unas pastillas para la presión. “Señora, lo que debería hacer es tomarse un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas ya, tantos años por favor señora (...) Váyase a dormir", manifestó la salsera.

Frente a ello, Magaly Medina, a través de su programa, le dedicó varios minutos para responder con “altura” a Mirella Paz, quien habría dado un paso al costado de “Mujeres al mando” por dedicarse a sus proyectos personales y profesionales.

“¡Pobrecita! Cuando una persona no tiene nada de cultura, absolutamente nada de formación y mucho menos nada de clase, intenta disimular y lo ha intentado hacer durante su aparición en el Miss Perú, en sus entrevistas, cuando la pusieron ahí en el programa de Latina a llenar un espacio (...) Pero ella no dio fuego, no dio respuesta, no respondió. Cuando alguien la critica y le dice realmente que pues para televisión no sirve, ella lo que hace es donde aparece su verdadera personalidad”, se le oye decir a la periodista en la primera parte de su descargo.

Mirella Paz la tildó de "vieja ridícula y payasa" a Magaly Medina. (Foto: captura)

“O sea, eso de miss, eso de ser educada, eso de ser modosita, formalita, suavecita no era (...) Ella realmente es esta mujer vulgar, sin clase, que no sabe ni siquiera cómo responder a una crítica. No es alturada, lo único que sabe decir es ‘vieja ridícula’. Esta vieja tiene más años en TV que tú, esta vieja te puede enseñar a ti cómo moverse en este ambiente”, acotó Magaly Medina.

Magaly Medina le desea suerte a Mirella Paz en los escenarios

La popular ‘Urraca’ la llamó “cantinera” a Mirella Paz tras los fuertes calificativos que recibió horas antes.

“¡Qué es eso! ¡Qué vulgaridad! ¿De qué cantina has venido?¿ De dónde has salido?¿ Dónde te han educado Mirella Paz? (...) Porque yo cantinera nunca he sido, con el perdón de los que trabajan en cantina. De verdad, yo he visto gente humilde y trabajadora con mucha más clase que tú. Lo de miss te queda grande (...) ¡Bien hecho que ya no estés en la TV! Espero que tengas mucha suerte cantando”, manifestó la periodista en la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina dice que Mirella Paz es “un cero a la izquierda”

Magaly Medina.

Cuando las conductoras del programa “Mujeres al mando” anunciaron la salida de Mirella Paz, la periodista Magaly Medina comentó lo ocurrido en su programa de espectáculos.

Fiel a su estilo, y con sarcasmo, Magaly Medina precisó que su salida es una gran pérdida para la televisión peruana.