Juliana Oxenford no renunció, la echaron de Exitosa: “Me voy con la frente en alto”

Mediante sus redes sociales, Juliana Oxenford dio a conocer que no iba más en radio Exitosa. Dicho anuncio cayó por sorpresa a sus seguidores.

Mientras algunos fans de la periodista solo se limitaron a desearlo lo mejor, otros cibernautas pidieron a Juliana Oxenford que les explique la razón de su salida de dicha emisora local.

PUEDES VER Juliana Oxenford se convierte en renovado personaje de Toy Story para celebrar Halloween

“Discúlpame Julianita linda, pero me llega que no expliques el porqué. Sabes qué es lo que todos o la mayoría queremos saber ahora”, “¿Por qué? ¿Y ahora dónde te escuchamos?”, ¿Cuáles son los motivos, querida Juliana? Se te va a extrañar", fueron algunos de los comentarios.

Ante tantas dudas, la comunicadora utilizó su cuenta de Facebook para dar a conocer su verdad. En su mensaje, la hija del actor Marcelo Oxenford se mostró agradecida con su audiencia y reveló que ella no tomó la decisión de irse del programa radical.

“Gracias a todos los que me han seguido y escuchado durante el tiempo que he estado en Exitosa. Creo que no me equivoqué cuando decidí volver a un medio tan mágico y directo como la radio. Sin embargo, hay decisiones que no pasan por mí y obviamente lamento”, contó en su descargo.

Juliana Oxenford, quien ahora solo se la verá por el Canal 2, dijo que ella se enteró de la mala noticia el mismo 31 de octubre. Indicó que se fue tranquila porque siempre dio lo mejor de sí. “Me comunicaron ayer (jueves) que no iba más y- si bien no es la primera vez que me desembarcan de un medio- me voy con la frente en alto y la absoluta seguridad de quien sabe que dio lo mejor y que nunca dejó de hablar con la verdad”.

Agració a las personas que la acompañaron en Exitosa y recalcó que seguirá en el canal de San Felipe. “Gracias también al equipo que me ha acompañado todo este tiempo y en especial a Gisela, mi reductora. Mientras tanto sigo con #90Central por Latina y, lo que venga después, nadie lo sabe. Gracias”, concluyó en Facebook.

Juliana Oxenford trabajó un poco más de un año en radio Exitosa, donde narraba las noticias del día a día y entrevistaba a sus personajes involucrados en la coyuntura política y social del país.

Juliana Oxenford celebró Halloween

Pese al incómodo momento que pasó por su sorpresivo despido, la periodista decidió celebrar Halloween disfrazándose de Bo Peep, personaje de Toy Story. El resultado de cómo quedó lo compartió con sus fans de Instagram.