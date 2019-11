Milena Zarate por trato de Janet Barboza: “Pedí que calmaran a esa loca”

Milena Zarate se encuentra muy molesta con Janet Barboza pues asegura que la conductora de “Válgame” no la trató de la mejor manera cuando compartieron escenario en la pasada edición del programa de Latina “Se pone bueno”. La colombiana llegó al punto de calificar de fingida, loca y grosera a la popular ‘rulitos’.

Y es que las palabras que tuvo Milena Zarate hacia Janet Barboza y su novio Miguel Bayona no fueron del agrado de la conductora, ya que la colombiana llegó a calificar de “perrito faldero” a la pareja de la presentadora de “Válgame”.

PUEDES VER: Janet Barboza tuvo airada reacción tras ser imitada por Mónica Cabrejos

Milena Zarate

Pero, de acuerdo a las palabras de la ex de Edwin Sierra, Janet Barboza esperó el momento indicado para cobrar su desquite; este sería durante la última edición de “Se pone bueno”, donde la ‘rulitos’ está en reemplazo de Christian Domínguez (quien decidió renunciar al espacio televisivo tras la exposición mediática que tuvo por el ampay con Pamela Franco) y donde le tocó calificar a Milena Zarate.

“Estuve invitada en el programa porque participo en un reality de canto con niños y cuando tuvo que presentarme me ignoró. No me saludó y solo mencionó a la niña. Luego, lo volvió a hacer cuando dijo que tenía ‘un telentito’. Después de eso, hablé con la producción y les pedí que calmen a esa loca porque me iba a desconocer”, aseguró Milena Zarate.

Janet Barboza tiene mala relación con sus compañeros de "Válgame"

Acto seguido, Milena Zarate reveló el por qué Janet Barboza actuó de esa manera con la ex pareja de Edwin Sierra.

“Ha sido muy grosera, desubicada y fingidaza. Y todo porque he criticado en televisión que su novio es un ‘perrito faldero’ y que no pasa nada con su participación en ‘Válgame’, pues no tiene expresión en el rostro con tanto bótox”, ironizó Milena Zarate.

Janet Barboza tiene mala relación con sus compañeros de "Válgame"

Y es que, desde su regreso a la pantalla chica, Janet Barboza ha sido duramente criticada por el público por sus comentarios, así como por sus propios compañeros del panel de “Válgame”, muchos de ellos han asegurado en el propio espacio de Latina que no soportan la presencia de la ‘rulitos’, entre ellos la polémica Mónica Cabrejos.