Rage Against The Machine sorprende a fans con retorno para el 2020

Ha sido una de las bandas más recordadas de la década de los noventas, publicando cuatro discos que se volvieron clásicos del rock moderno. Su abrupta separación a inicios de los 2000’s dejó un sin sabor en sus fans que hoy sonríen luego que Rage Against The Machine confirmara su regreso y la posibilidad de un quinto álbum de estudio.

¿Cómo sabemos estos? Es que la propia banda ha confirmado conciertos para cinco fechas en los Estados Unidos en 2020. El anuncio es de particular interés ya que será la primera tocada que los miembros de Rage Against The Machine harán juntos tras el último concierto que data de 2011.

En su cuenta de Instagram, Rage Against The Machine sorprendió a sus fans con una publicación donde solamente anunciaban las fechas en las que se presentarían: “El Paso, TX March 26,2020; Las Cruces, NM March 28, 2020; Phoenix, AZ March 30, 2020; Indio, CA April 10, 2020; Indio, CA April 17, 2020”.

En poco menos de un día, la publicación en Instagram tiene aún un poco más de 70 mil corazones, aunque la opción para hacer comentarios está desactivada.

La noticia trascendió al ámbito de las redes sociales cuando Wayne Kamemoto, socio de Rage Against The Machine, confirmó esta información a la revista estadounidense Forbes. Esta reunión los llevará a encabezar el festival de Coachella, tal y como lo hicieron en 2007 en su primer reencuentro.

A pesar que de momento solo se han confirmado cinco fechas entre marzo y abril, solamente en los Estados Unidos, muchos fans y medios especializados esperan que en los días venideros se vayan sumando más fechas no solo en Norteamérica, sino también otras ofertas que pudieran configurar una gira mundial y un posterior quinto álbum de estudio.

Entre sus canciones más importantes, sacaron un cúmulo de temas que se volvieron muy icónicoss por su música así como sus letras cargadas de contenido social y político como: “Bombtrack”, “Killing In The Name”, “Know Your Enemy”, “Freedom”, “Bulls On Parade”, “People Of The Sun”, “Vietnow”, “Guerrilla Radio”, “Testify”, “Sleep Now In The Fire” (estas dos últimas con videos dirigidos por el documentalista estadounidense Michael Moore) o “Renegades of Funk”.

También colaboraron para bandas sonoras como el película de 1998 “Godzilla” con el tema “No Shelter” que luego sería incluido en las versiones europeas y australianas de “The Battle Of Los Angeles” de 1999; y “Wake Up” para “Matrix” de 1999. Aunque este tema es de 1992, del primer album “Rage Against The Machine”.

¿Quiénes son Rage Against The Machine?

Rage Against The Machine fue uno de los grupos más importantes de la década de los noventas. Su única formación estuvo compuesta por Zack De La Rocha en la voz, Tom Morello en la guitarra (y efectos), Brad Wilk en la batería y Tim Commerford a cargo del bajo.

Entraron en el panorama musical en 1992 cuando editaron su primer álbum con el nombre homónimo de “Rage Against The Machine”, y de inmediato su estilo musical se diferenció del resto de la época al mezclar la prosa del rap, letras con una carga política inherente, demanda social, con sonidos del rock alternativo, del metal y el hip hop, lo que los llevó a ser padres del rap metal y pioneros del movimiento que a finales de dicha década se conocería como nu metal.

En adelante publicaron tres álbumes más como “Evil Empire” (1996), “The Battle Of Los Angeles” (1999) y “Renegades” (disco de covers de 2000).

Rage Against The Machine: La disolución

A finales de 2000, Rage Against The Machine anuncia su disolución, principalmente impulsada por el cantante Zack De La Rocha quien argumentó falta de ideas creativas para continuar con la banda, sumado a las constantes peleas que comenzaron a gestarse desde su segundo álbum en 1996, que se centraron en diferencias ideológicas en el plano político como en el enfoque comercial que dividió a la banda y llevó, finalmente, a su separación.

La banda se reuniría para una serie de conciertos en 2007 para abrir en el festival de Coachella, y siguieron realizando conciertos con relativa periodicidad hasta 2011.

Rage Against The Machine: Ideología política

En cuanto a sus ideas políticas, Rage Against The Machine ha sido activo políticamente. Identificados con el pensamiento de izquierda, participaron en cada protesta, demanda o marcha que pudo surgir en los Estados Unidos en su periodo de actividad musical. No fueron pocas las ocasiones en las que fueron arrestados por la policía.

Se mostraron en contra del Partido Demócrata y Republicano por igual. A finales de la década de los noventas apoyaron activamente, en manifestaciones, videos musicales al Partido Verde y a su candidato para los comicios presidenciales de 2000, Ralph Nader, que en dicha coyuntura se enfrentó a George W. Bush y Al Gore, pero sin éxito electoral.

Sus videos musicales tampoco estuvieron exentos de la polémica, ya que en 1993 sacan el video de la canción “Bomtrack” cuyas imágenes y narrativa se centran en el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, aunque muchos años después Tom Morello admitiría que fue un error grabar el video con esa temática.