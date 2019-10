Juliana Oxenford se convierte en renovado personaje de Toy Story para celebrar Halloween

Juliana Oxenford escogió el disfraz que mejor le caía a su estilo para este Halloween . La periodista de Latina no tuvo mejor idea que transformarse en Betty, el popular personaje de Toy Story, pero en su versión renovada.

A través de las redes sociales, la conductora de noticias mostró el atuendo que la representaría en este día. Utilizando su cuenta oficial de Instagram, compartió la instantánea, sorprendiendo y dejando maravillados a todos sus seguidores.

"Lista", es lo único que escribe en el texto que acompaña a la fotografía. Un emoji de calabaza acompaña su descripción.

Captura de Instagram.

Juliana Oxenford, quien lleva el mismo conjunto azul y el lazo rosa como el personaje en el último filme de Disney y Pixar, posa con la mirada en alto, tomando su cintura con una mano, y con la otra sujeta el típico bastón de la renovada muñeca.

La publicación ha tenido en menos de una hora más de 10 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios elogiando a la conductora por su gran parecido con el personaje de Toy Story 4.

Juliana Oxenford en Instagram.

"Me encanta tu disfraz y lo que representó en la película", "Linda Julianita", "Perfecta", "Ingeniosa", son algunos de los comentarios de los cibernautas, quienes la felicitan por escoger muy bien su disfraz.

¿Juliana Oxenford renunció a Radio Exitosa?

Este jueves 31 de octubre, Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores al comunicar su retiro definitivo en radio Exitosa. De acuerdo a su mensaje, se va con la satisfacción de haber hablado con la verdad.

Captura de Twitter.

“Gracias a todos los que me han seguido y escuchado durante todo este tiempo en Exitosa. Hoy no me pude despedir, pero mañana estaré a las once en un último programa. Me voy con la enorme satisfacción de haber dado lo mejor de mí y hablado con la verdad. Un fuerte abrazo”, escribió en su último ‘tuit’.