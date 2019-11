Gino Aseretto agrede a Facundo González lanzándole un balón desde una larga distancia

Un inusual acto de agresión se llevó a cabo en “Esto es guerra” durante una competencia entre Gino Assereto y Facundo González. Y es que el argentino recibió un fuerte golpe por parte de su contrincante.

Ambos estaban luchando por los puntos en una secuencia de puntería y velocidad. El 'guerrero' llevaba la delantera y se disponía a hacer sonar la campana para dar por válido su victoria.

Sin embargo recibió un fuerte ‘balonazo’ de Gino, quien se encontraba muchos metros atrás del circuito. El fuerte impacto hizo que Facundo cayera al suelo y sea asistido por sus compañeros.

"Yo conozco las mañas de Gino y lo ha hecho a propósito", alega Gian Piero Díaz en defensa de su equipo.

"Gino Assereto yo te tengo mucho cariño pero te estás pasando de la raya", expresa el argentino hacia su compañero, mientras se toma su cintura de la mano, producto del fuerte golpe.

"La verdad yo estaba apuntando al aro, disculpa si te di", responde el 'guerrero' sin titubear.

"No te hagas con esa cara del 'Chavo del ocho', no me das pena. Voy a pedir que la producción sancione al otro equipo, como lo ha hecho contra mí, porque yo no me juego así. Hay cuatro metros de diferencia entre el aro y la campana", señala Facundo.

Al respecto, Mario Irivarren se situó en defensa de su compañero y comentó que dicho acto de agresión no está justificado y claramente pueden suspenderlo por varios meses.

A pesar de la reiterativa explicación de Gino al decir que apuntaba a la canasta, el ‘guerrero’ le pidió cordura y le concedieron el punto a los ‘combatientes’, sin antes descontar 10 de las mencionadas puntuaciones al equipo rival.