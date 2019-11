Christian Domínguez responde a Roberto Martínez por hombres lloran: “No fue para mí, lo tomo con humor”

El ampay de Christian Domínguez besando a Pamela Franco no ha pasado desapercibido para nadie en el mundo de la farándula local, ni siquiera para Roberto Martínez. En su momento, el ex de Vanessa Terkes criticó a los hombres que lloran en televisión tras ser descubiertos en infidelidad. Sin embargo, el cumbiambero salió al frente para responder claro las palabras del exfutbolista.

Y es que luego que Magaly Medina publicara las imágenes del cumbiambero muy cariñoso con Pamela Franco, su compañera en “Se pone bueno”, mientras aún mantenía una relación con Isabel Acevedo, la periodista invitó a su programa a Roberto Martínez para dar unos “tips” para reconocer a los infieles.

Ante esto, el exesposo de Gisela Valcárcel hizo un comentario que muchos asumieron era un dardo dirigido a Christian Domínguez: “Los infieles no deberían llorar en televisión porque quedan peor”.

Pero cuando fue consultado por el diario “El Popular” por estas declaraciones, fiel a su estilo, sin mostrar mayor preocupación, Christian Domínguez aseguró no sentir que las palabras de Roberto Martínez estuvieran dirigidas hacia su persona.

“No siento que sea para mí. Además, no le respondo a terceras personas, realmente lo tomo con humor. Así de sencillo”, comentó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez: La palabras de Roberto Martínez

Pero ¿Qué exactamente fue lo que dijo Roberto Martínez que todos asumen fue una frase dirigida exclusivamente hacia Christian Domínguez?

Como se mencionó líneas arriba, sucedió durante el programa de Magaly Medina donde invitaron a Roberto Martínez para dar unos consejos para reconocer a los hombres infieles. Su primer punto fue, precisamente, el hecho de no llorar ante las cámaras cuando has sido descubierto en una infidelidad, ya que eso resta credibilidad de un verdadero arrepentimiento.

“Cuando ya lloraste y eres reincidente, no llores, no te van a creer. Llórale a tu pareja o a la mamá de ella, pero en público no puedes llorar y menos cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra. Salir llorando es peor. No lo puedes hacer. La gente te va a agarrar más cólera de alguna manera”, expresó Roberto Martínez.

Pero, muchos creen que Roberto Martínez no estaba muy al tanto de las acciones de Christian Domínguez puesto que Magaly Medina le recordó al exfutbolista que el cumbiambero, efectivamente, había llorado en televisión.

“¿Lloró? No lo he visto. Pero no debe llorar. No hay forma de que llores, con tu pareja llora, pídele disculpas, lo que quieras, pero que salgan lágrimas cuando has mentido, cuando has vuelto a recaer en una mentira o un ampay, qué sé yo, jamás. No se debe hacer. Imposible”, sentenció Roberto Martínez.