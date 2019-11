Magaly Medina se ríe de Christian Cueva tras exigir que lo respeten [VIDEO]

Christian Cueva exigió respeto a los reporteros de “Magaly TV, la firme”. Luego que el exseleccionado peruano no quisiera responder sobre el despido de su club de Brasil, Magaly Medina se burló del deportista e indicó que no “avergüence a su esposa”.

“¿No puedes respetar? Por favor”, dijo el compañero de Jefferson Farfán al ser cuestionado por uno de los reporteros de ATV. El deportista evitó dar más declaraciones ante las cámaras del programa de la popular ‘Urraca’ e ingresó a la zona de embarque en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“¿Me puedes respetar? Que te vamos a respetar pedazo de indisciplinado. No te vamos a respetar nada, nosotros respetamos a quien merece respeto, porque el respeto es algo que se gana, no es algo que se da gratuitamente”, respondió Magaly Medina.

La conductora le pidió a Christian Cueva que no avergüence a su esposa con actos bochornosos con otras mujeres.

Magaly Medina asegura que el futbolista "Avergüenza a su familia". (Foto: captura)

“No andan ahí, mandándole mensajitos por Instagram, por Whatssapp a un montón de chicas de la televisión, que luego se sientan en un programa a contarlo todo (...) ¡Qué vergüenza para tu familia! ¿No sabes que avergüenzas a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos, en vez de dedicarte a ellos? Sé un hombre responsable (...)¿Qué pensará su mujer de él?¿Sabe la vergüenza y la humillación que le estás causando? No es consciente de eso”, agregó la conductora.

La ‘Urraca’ aseguró que el futbolista es un claro ejemplo de lo que no deben hacer los deportistas.

“¿Qué te vamos a respetar? Si has sido un ejemplo de lo que no debe hacer un futbolista, un hombre que se dedica a depender de su cuerpo para ganar plata. Por favor (...) No te respetan toda esa sarta de mujeres que se presentan en los programas de televisión y cuentan un montón de cosas de ti, ¿qué te vamos a respetar nosotros? Yo no te respeto”, puntualizó Magaly Medina.