Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas: El ‘cuento de hadas’ que no tuvo un final feliz

Hace aproximadamente seis años, Tilsa Lozano se presentó en “El valor de la verdad”, donde reveló lo que era un secreto a voces: que tuvo una relación de tres años con Juan Manuel Vargas.

La popular ‘Tili’, quien este jueves 31 de octubre cumple 37 años, contó todos los detalles del romance que vivió junto al ‘Loco’ Vargas, en medio de rumores que apuntaban a que su historia de amor empezó como una infidelidad del futbolista a su esposa Blanca Rodríguez.

Según dijo, ella vio al jugador por primera vez en un evento que él organizó en Italia para conocerla y que, al verlo, se “enamoró a primera vista”.

Tilsa Lozano reveló que dormía junto a Juan Manuel Vargas cuando este venía de Italia para pasar sus vacaciones en Lima. “Yo dormía con él en su casa en La Molina, tenía mis cosas ahí. Pero no convivíamos. O él se quedaba conmigo en La Molina o en mi casa en Miraflores”, señaló.

Además, contó que viajó más de 15 veces a Italia para encontrarse con el futbolista y que hasta vivió con él por cerca de un año el 2011.

La exconductora de “En Exclusiva” se quebró al dar a conocer que el ‘Loco’ Vargas le ofreció comprarle un departamento y que ella lo rechazó para demostrarle que no estaba interesada en su dinero, como señalaban los amigos futbolistas del jugador.

Tilsa Lozano dijo que amó tanto a Juan Manuel Vargas que soportó las constantes críticas a su romance en la prensa.

En otro momento, la exmodelo confesó que decidió terminar con la relación porque el exseleccionado nacional nunca le dio su lugar. "Conforme pasó el tiempo, sus palabras fueron perdieron contundencia. Yo le ponía plazos y los rompía un montón de veces. Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí que no me legalice", señaló la modelo.

¿Juan Manuel Vargas llamó a Tilsa Lozano este año?

En junio pasado, cuando estaba a cargo de la conducción de “En Exclusiva”, Tilsa Lozano dejó entrever que Juan Manuel Vargas se comunicó con ella este año.

Más tarde, el ‘Zorro Zupe’ fue interrogado sobre este tema en “El valor de la verdad”, pero evitó responder al respecto.

Tras la polémica generada, Tilsa le puso fin a las especulaciones en su programa.

"En este caso si se apretó el botón rojo fue porque yo le dije explícitamente al 'Zorro' que no quería que vuelvan a mencionar mi nombre junto al de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver en mi vida. Que tiene su vida, que le deseo lo mejor en el mundo y que realmente la respuesta es no. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él, le deseo lo mejor. Ese tema acá queda zanjado. (...) Lo quiero dejar clarísimo por parte mía", precisó.

Tilsa Lozano no se arrepiente de revelar romance de Juan Manuel Vargas

En agosto pasado, Tilsa Lozano ofreció una entrevista para “Estás en todas”, donde aseguró no sentirse arrepentida de hacer pública la relación que tuvo con Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano - Juan Manuel Vargas

“No (me arrepiento). Yo elegí el momento en que iba a responderle a alguien, yo también elegí el momento en que quería contar algún capítulo de mi vida. Es algo que conté, que no me arrepiento de haber contado", manifestó.