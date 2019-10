Linda Hamilton: Después de Terminator volveré a mi vida ‘invisible’

Linda Hamilton regresó a su personaje de Sarah Connor en la franquicia Terminator: Destino oculto.

La actriz, quien dos décadas atrás interpretara a la musculosa madre que luchaba contra cyborgs para salvar a su hijo en Terminator 2, en el nuevo filme forma equipo con Mackenzie Davis para salvar a una trabajadora de una fábrica mexicana de un ‘terminator’ del futuro.

Para este nuevo rol, Hamilton, de 63 años, contó que entrenó su cuerpo durante un año. “Además me metí en la cabeza de Sarah, sus decepciones, sus penas, su culpa, todas las cosas duras y profundas”.

No obstante, su participación le provocó una crisis existencial. “Nunca me sentí más sola en mi vida que cuando comencé y eso no era un reflejo de lo que estaba pasando a mi alrededor. Estaba pasando dentro de mí”, comentó.

La actriz, quien no se ve como un ícono de mujeres fuertes en la pantalla, agregó que esperará a que se estrene el filme para volver a lo que llamó su vida ‘invisible’ en Nueva Orleans. “He establecido una vida muy real y auténtica para mí, y no quiero que eso cambie cuando vuelva a casa”, refirió. ❖regreso. Hamilton volverá a ser Sarah Connor.