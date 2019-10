Susy se viste del ‘Joker’ y lanza dieta: "La del ‘Guasón’, hacerlo hasta perder la razón”

Susy Díaz sigue sorprendiendo con su peculiar estilo. Esta vez, a puertas de celebrarse Halloween decidió disfrazarse como el ‘Joker’ y brindar más de una dieta a sus acérrimos seguidores que gustan de sus peculiares consejos.

Y es que la popular ‘Susy’ no tuvo reparo alguno en maquillarse y vestirse de la misma forma que el enemigo de Batman, quien asegura es su ‘mellizo', por el peculiar estilo que comparten.

Para una entrevista con el diario ‘Trome’, la exparlamentaria se animó a revelar una nueva dieta, dedicada precisamente al ‘Guasón’: “Es hacerlo hasta perder la razón, pues me han contado que el personaje de la película se ‘loquea’, es que se olvidó de vivir la vida y no dejar que la vida lo viva”.

Susy no tuvo reparos en vestirse como el popular 'Joker' como parte de las celebraciones de Halloween.

Susy señaló que aun no ve la película interpretada por Joaquin Phoenix; sin embargo, por lo que le han dicho del film taquillero cree que el personaje no sigue uno de sus consejos bandera: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

La vedette tiene correa, es por ello que no le incomoda que en redes sociales señalen que tiene la misma apariencia que el ‘Guasón’: “Es que mi ‘mellizo’ se copió mi maquillaje y ahora nadie va a dudar al verme (con el disfraz) de que es mi hermano perdido”.

Susy, quien con su peculiar comicidad revela que pronto se estrenara su película ‘Susy, la Guasona’, se lanzó con todo y decidió dedicar una dieta más, esta vez, en honor al ‘Dìa de la canción criolla’: " Hacerlo hasta que te revienten la olla".